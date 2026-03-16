L'ONF gagne un autre Oscar!

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le SCFP-Québec félicite l'Office national du film du Canada (ONF) pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation reçu hier. Chris Lavis et Maciek Szczerbowski étaient à Los Angeles et ont remporté l'Oscar pour La jeune fille qui pleurait des perles.

« Félicitations à tout le monde à l'ONF! Ce n'est pas le premier Oscar pour l'ONF et l'ensemble de ses artisans, mais nous craignons que ce soit un des derniers. Le gouvernement n'arrête pas de couper dans le budget de l'ONF. C'est le moment de rappeler qu'il nous faut un financement suffisant, stable, indexé et récurrent pour que nous puissions continuer à rayonner sur la scène internationale », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

C'est un 12e Oscar pour l'ONF et un premier pour le duo d'animateurs montréalais, mais c'est leur deuxième présence sur le tapis rouge. Ils avaient déjà retenu l'attention du monde entier en 2007 avec le court métrage Madame Tutli-Putli, lequel avait été mis en nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation.

« On est extrêmement fiers de constater à quel point le travail de nos membres fait rayonner le Canada en soutenant les créatrices et créateurs. Malgré tout, l'Office est toujours en train de courir après sa capacité budgétaire. Depuis 2002, le budget de l'ONF n'est pas indexé à la hauteur de l'inflation. Nous calculons qu'il y a un trou de 16,6 millions de dollars dans le budget. Sans une hausse de son budget suffisante et récurrente, l'ONF compromet son expertise interne, indissociable de sa capacité d'offrir du soutien à la création, d'innover et de se positionner en dialogue avec l'industrie de l'audiovisuel. C'est une menace existentielle bien réelle à la souveraineté culturelle et politique du Canada », de dénoncer Olivier Lamothe, président du Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT-SCFP).

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815