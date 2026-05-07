Changement de garde au Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - À la suite de l'élection triennale, les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) ont voté pour un changement de garde. Le nouveau président élu est Nicolas De Ciccio, qui remplace Jean-Pierre Lauzon en poste depuis trois ans.

« Je remercie les membres pour la confiance témoignée. Je souhaite les rassurer, la transition se fera positivement et dans les meilleurs délais. Ils seront rapidement informés de l'état des principaux dossiers, ce qui inclut l'importante négociation en cours avec la Ville de Montréal pour le renouvellement de notre convention collective. Nous poursuivons les négociations avec le même objectif en tête, nous n'accepterons pas d'entente à rabais », a déclaré Nicolas De Ciccio, président du SCFP 301.

Le nouvel élu reconnaît tout le travail accompli par les élus sortants et réitère son dévouement à la mission principale du SCFP 301, c'est-à-dire de promouvoir et de défendre les intérêts des membres.

« Nous sommes prêts à nous mettre au travail. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais nous sommes préparés à assumer la grande responsabilité face à l'ampleur de la tâche. Les cols bleus le méritent! », de conclure le nouveau président,

Aucune entrevue ne sera accordée pour l'instant. Les élus se concentrent sur la prise en charge des nombreux dossiers.

Nicolas de Ciccio travaille à la Ville de Montréal depuis 2011. II connaît bien la structure syndicale étant actif au sein de la famille du SCFP 301 depuis 2014.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]