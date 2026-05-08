Les ressources de types familiales se positionnent en faveur d'une nouvelle entente de principe

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les membres des sections locales 4950 et 5236, représentant les ressources de type familial (RTF), ont entériné à forte majorité l'entente de principe conclue avec le ministère de la Santé, mettant fin à plus de deux années de négociations. L'entente a été adoptée à 98 % dans la Capitale-Nationale, lors de l'assemblée générale du 22 avril, et à 90 % en Mauricie-Centre-du-Québec, à l'issue de l'assemblée tenue le 30 avril.

Cette ratification survient alors que la convention collective était échue depuis le 1er avril 2023.

L'entente prévoit notamment une indexation des niveaux de service totalisant 17,4 % sur cinq ans, une augmentation de l'allocation pour les dépenses de fonctionnement, ainsi que l'ajout d'un second renouvellement automatique des ententes spécifiques, assurant une plus grande stabilité contractuelle. Elle introduit aussi de nouvelles protections en matière de harcèlement, de civilité et de violence psychologique, de même qu'un meilleur encadrement des enquêtes administratives afin d'assurer davantage d'équité et de transparence.

Le comité de négociation tient à souligner le soutien constant, la patience et la confiance démontrés par les ressources de type familial tout au long de ce processus exigeant. L'adoption de cette entente jette ainsi les bases d'un cadre plus juste et plus stable pour les années à venir.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère syndicale SCFP, 514-885-4733, [email protected]