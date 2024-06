MONTRÉAL et SAN DIEGO, le 3 juin 2024 /CNW/ - L'Oncopole, pôle cancer du Fonds de recherche du Québec - secteur Santé (FRQ), dévoile les résultats du concours PROVEM (données PRObantes éValuées En Milieu réel). Cette annonce a lieu dans le cadre du congrès international BIO , qui se tient du 3 au 6 juin, à San Diego, en présence des représentants et représentantes de l'Oncopole, du ministre délégué de l'Économie, M. Christopher Skeete, du partenaire fondateur Merck Canada, ainsi que des partenaires GSK et Pfizer Canada.

L'intégration des innovations en santé, notamment en oncologie, est essentielle alors que la complexité croissante de ces avancées peut apporter un niveau d'incertitude sur leur valeur réelle. Ainsi, il est nécessaire de développer des processus d'évaluation et d'adoption des innovations qui peuvent lever ces incertitudes pour permettre une utilisation rapide et optimale pour les patients et le système de santé.

L'Oncopole, pôle cancer du FRQ, annonce un soutien de 2M$ à deux équipes dans le cadre de son concours PROVEM. Post this

C'est dans ce contexte que l'Oncopole, acteur majeur de la recherche en oncologie au Québec, annonce un soutien de 2M$ à deux équipes dans le cadre de son concours PROVEM. Cette initiative est appuyée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le partenaire fondateur d'Oncopole - Merck Canada-, ainsi que ses partenaires GSK et Pfizer Canada.

Les deux plateformes récipiendaires du concours PROVEM sont :

« Tirer profit des données de soins en contexte réel pour une introduction responsable, efficiente et équitable des innovations thérapeutiques en oncologie » dirigé par Hermann Nabi et Isabelle Laverdière (CHU de Québec, Université Laval )

et Isabelle Laverdière (CHU de Québec, Université ) « Créer en temps opportun des données probantes en situation réelle et des évaluations économiques pour améliorer les décisions pour les patients atteints de cancer » dirigé par Elena Alice Dragomir (Université de Montréal) et Armen G. Aprikian (Centre universitaire de santé McGill)

Ces deux équipes vont développer un ensemble de services pour obtenir des données probantes en contexte réel, diminuer les incertitudes et accélérer l'intégration des innovations dans le traitement du cancer. Accompagner ainsi les innovations au plus près de leur utilisation, aura un impact direct sur la qualité des soins et services offerts aux personnes touchées par le cancer au Québec.

« Nous sommes ravis de soutenir ces deux plateformes qui contribueront à rendre accessibles les avancées de la recherche à fort impact », déclare Carole Jabet, directrice de l'Oncopole et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - secteur Santé. « L'Oncopole continuera à jouer un rôle de premier plan dans le financement et la promotion de la recherche en oncologie, en mettant l'accent sur l'excellence scientifique et l'amélioration des résultats cliniques pour les patients et les patientes. »

« Nous félicitons l'Oncopole et les brillantes équipes de recherche dévouées à l'innovation en faveur des personnes atteintes de cancer. Nous comprenons l'impact profond de la recherche en oncologie sur les résultats pour les patients et reconnaissons le potentiel de ce programme pour faire progresser les découvertes révolutionnaires et les nouvelles approches thérapeutiques », déclare Jennifer Chan, directrice exécutive des politiques chez Merck Canada. « Notre collaboration avec l'Oncopole et d'autres parties prenantes du programme PROVEM souligne notre engagement à améliorer les résultats pour les patients grâce à un meilleur processus d'évaluation pour accéder aux médicaments innovants. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir les progrès à venir. »

« L'innovation est au cœur de la mission de GSK et les partenariats stratégiques sont essentiels pour ouvrir de nouvelles voies de découverte. Grâce à notre partenariat avec l'Oncopole, nous sommes fiers de contribuer à améliorer et à accélérer l'accès aux dernières avancées pour les patients. » fait valoir Alison Pozzobon, Vice-présidente Communications, GSK Canada Pharma.

« Cette annonce est porteuse d'espoir pour les personnes atteintes de cancer. Le niveau d'excellence de la recherche en cancer au Québec est des plus élevés. Nous sommes fiers de continuer à soutenir la recherche sur le cancer au Québec par le biais de notre soutien à l'Oncopole », souligne Karine Grand'Maison, Vice-présidente, Accès et relations gouvernementales, Pfizer Canada. « La collaboration dans l'écosystème des sciences de la vie au Québec est d'une grande importance pour que nous puissions continuer à développer nos forces dans cette province. »

À propos de l'Oncopole

L'Oncopole, pôle cancer du Fonds de recherche du Québec - secteur Santé, est issu d'une démarche unique de cocréation, soutenant la recherche, l'innovation et les investissements pour accélérer la lutte contre le cancer. L'Oncopole a pour mission d'agir comme catalyseur des actions déployées par l'écosystème de la recherche et de l'innovation en oncologie au Québec. Il vise ainsi à positionner la province comme un chef de file dans le domaine. Pour plus d'information, visitez oncopole.ca.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour en savoir plus, visitez le www.merck.ca/fr et suivez-nous sur LinkedIn et X @MerckCanada.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.

À propos de Pfizer

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X ou YouTube.

