Départ du scientifique en chef et PDG du Fonds de recherche du Québec : fin de mission pour Rémi Quirion

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Le président du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec (FRQ), Daniel Coderre, annonce le départ de Rémi Quirion, scientifique en chef et PDG du FRQ. Tout premier scientifique en chef du Québec M. Quirion assure ces deux grands mandats depuis septembre 2011.

« Je tiens à saluer M. Quirion pour son apport considérable à l'essor du développement de la recherche scientifique au Québec. Sa collaboration, notamment à l'élaboration de la SQRI2, nous a d'ailleurs permis de faire des avancées majeures pour bâtir un Québec plus fier et innovant. Après quatorze années au service de la science, M. Quirion lègue un riche héritage à la communauté de chercheurs et chercheuses, et nous lui en sommes très reconnaissants! »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Au nom de la société québécoise, je rends hommage à M. Quirion, qui a donné ses lettres de noblesse au titre de scientifique en chef. Notre gouvernement a bénéficié de l'expertise de ce scientifique réputé ici comme à l'international, et ses conseils ont su nous éclairer à de nombreuses reprises sur des enjeux d'importance pour nos générations actuelles et futures. Grâce à son dévouement, on peut compter sur un écosystème de recherche scientifique de calibre mondial toujours plus fort, et je l'en remercie grandement. »

- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Au nom des membres du conseil d'administration, je tiens à remercier Rémi pour son inestimable contribution au système de recherche du Québec depuis 2011. Il a donné à la fonction de scientifique en chef ses lettres de noblesse, que ce soit ici au Québec ou à l'international. Il a ardemment milité pour l'importance et la pertinence de la science dans la prise de décision politique et gouvernementale. Il a été un véritable ambassadeur du Québec scientifique dans le monde, particulièrement dans la Francophonie. Comme premier dirigeant du Fonds, il a fait preuve de leadership, de vision, d'audace et de résilience pour faire du FRQ ce qu'il est aujourd'hui, un acteur central de l'écosystème de recherche québécois et de son développement. Je lui reconnais son indéfectible engagement auprès de la communauté des chercheurs et chercheuses, des étudiants et étudiantes. »

- Daniel Coderre, président du conseil d'administration du FRQ

« Après quatorze années comme scientifique en chef du Québec et premier dirigeant du FRQ, j'ai jugé qu'il était temps que je cède ma place à une nouvelle personne avec de nouvelles idées et une nouvelle énergie, qui portera à son tour cet engagement envers la science et la recherche. Mes années à la barre du FRQ, avec ses compétentes et précieuses équipes, ont été des plus stimulantes. Mes mandats comme scientifique en chef ont été certes exigeants, mais combien riches de rencontres et d'échanges avec le milieu scientifique, la société et le milieu gouvernemental et politique d'ici et d'ailleurs dans le monde. Je quitte mes fonctions dans un contexte où l'entreprise scientifique est mise à mal au sud de nos frontières, alors que les États-Unis sont le premier collaborateur scientifique du Québec. Il faut plus que jamais affirmer haut et fort l'importance de la science et de la recherche pour le développement inclusif de nos sociétés. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef et PDG du FRQ

Le départ de M. Quirion est prévu à l'automne 2025. Un processus d'embauche sera mis sur place par le Secrétaire aux emplois supérieurs du Québec pour pourvoir au poste de scientifique en chef qui relèvera du ministre délégué à l'Économie et PDG du FRQ. Mentionnons que les fonctions du poste sont de : conseiller la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le ministre délégué à l'Économie, en matière de développement de la recherche et de la science, conseiller les autres membres du Conseil des ministres sur toute question scientifique susceptible d'éclairer les politiques publiques et émettre des avis de nature scientifique; promouvoir le conseil scientifique sur les plans local, régional, national et international, de même que la diplomatie scientifique; favoriser le rapprochement entre la science et la société et promouvoir la culture scientifique et la science participative; promouvoir une éthique et une conduite responsable en recherche; agir pour assurer le positionnement et le rayonnement du Québec ailleurs au Canada et à l'étranger, et le développement de partenariats de recherche internationaux; et agir comme PDG du Fonds de recherche du Québec.

