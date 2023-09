L'offre musicale de la Chapelle historique du Bon-Pasteur : toujours aussi vibrante

MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Après l'incendie qui l'a gravement endommagée, la Chapelle historique du Bon-Pasteur assure la continuité de sa programmation de concerts au Centre Canadien d'Architecture (CCA). Son offre diversifiée de 25 concerts de musique à l'automne 2023 demeure gratuite et accessible à toutes et à tous.

Une programmation misant sur l'excellence et la découverte

Les concerts seront diffusés au théâtre Paul-Desmarais du CCA dès le 24 septembre 2023. Cette saison encore, sa programmation variée mise sur l'excellence et la découverte, avec notamment :

Le concert inaugural, mettant en vedette la jeune pianiste d'origine ukrainienne Olga Kudriakova, présenté le 24 septembre;

La présence de jeunes musiciennes et musiciens professionnels, dont la soprano innue Elisabeth St-Gelais , lauréate du Prix d' Europe 2023 et Révélation Radio-Canada 2023, présenté le 5 novembre;

, lauréate du Prix d' Révélation Radio-Canada 2023, présenté le 5 novembre; La continuité de la série Schulich @ Bon-Pasteur, présenté les 22 octobre et 1 er novembre;

novembre; Le concert prestige : Quintette avec piano de Brahms, présenté par le pianiste André Laplante et le Quatuor Arthur LeBlanc, le 11 octobre.

Des instruments uniques et un don prestigieux

Les musiciens, tout comme le public, pourront profiter de la qualité extraordinaire des instruments emblématiques de la Chapelle : le piano de concert Fazioli et le clavecin Kirckman de 1772, habilement restaurés grâce à l'expertise d'Oliver Esmonde-White (piano) et d'Yves et Benoît Beaupré (clavecin).

La Fondation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur souhaite aussi annoncer le don d'un piano Fazioli ayant appartenu au dramaturge Normand Chaurette, grand mélomane et pianiste amateur. À la suite de son décès, en 2022, Normand Chaurette a généreusement légué tous ses biens à l'École nationale de théâtre du Canada. L'École a souhaité remettre ce piano à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, en concordance avec la volonté de Normand Chaurette, pour que l'instrument soit mis à la disposition du milieu de la musique classique en sa mémoire. Après avoir été restauré dans les ateliers d'Oliver Esmonde-White, ce Fazioli sera inauguré le 26 novembre 2023, dans le cadre d'une série de concerts pour deux pianos.

Citations

« L'incendie du Monastère du Bon-Pasteur, le 25 mai dernier, a attristé et ébranlé l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Véritable joyau patrimonial en plein cœur de la ville, il abritait non seulement, de nombreux résidents et résidentes, mais aussi plusieurs organismes culturels, en plus de la Chapelle, diffuseur unique et lieu de rendez-vous incontournable des mélomanes. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la détermination de la Ville de Montréal et de l'équipe de la Chapelle à continuer d'offrir le meilleur à la communauté montréalaise. Merci au Centre Canadien d'Architecture pour l'accueil de cette programmation d'automne. Les Montréalaises et les Montréalais pourront continuer de profiter d'une programmation musicale de 25 concerts, diversifiée, gratuite et ouverte à toutes et à tous », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Nous sommes honorés d'accueillir momentanément entre nos murs les concerts de la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Cela permet non seulement de réintroduire des événements musicaux dans le théâtre Paul-Desmarais, mais également d'ouvrir à de nouvelles perceptions de la musique et de ce lieu, où espace et musicalité s'influenceront dans toutes leurs spécificités. Nous sommes sensibles à la mission de la Chapelle historique du Bon-Pasteur de faire découvrir la musique à différents auditoires et de présenter la relève artistique dans un cadre historique, et nous soutenons cette initiative avec reconnaissance. Nous vous souhaitons une 35e saison ponctuée de rencontres inspirantes et étonnantes », a souligné la directrice du Centre Canadien d'Architecture, Giovanna Borasi.

À propos de la Chapelle historique du Bon-Pasteur

La Chapelle historique du Bon-Pasteur est un lieu de diffusion spécialisé en musique de concert. Elle occupe une place privilégiée dans la vie des Montréalaises et des Montréalais. Chaque saison, elle témoigne de la vitalité de notre scène musicale en présentant une programmation variée, qui mise sur la créativité, l'excellence et la découverte. Depuis son inauguration, en 1988, elle accorde une place importante aux musiciens et musiciennes de la relève. Elle a été un tremplin pour de nombreux jeunes qui connaissent aujourd'hui de grandes carrières sur la scène internationale, comme Charles Richard-Hamelin et Bruce Liu, tous deux lauréats du prestigieux Concours Chopin de Varsovie.

Membre du réseau des Maisons de la culture, la Chapelle est aussi reconnue pour son accessibilité et pour la gratuité de ses concerts.

Nous vous invitons à visiter le montréal.ca afin de connaître la programmation complète.

À propos du CCA

Le Centre Canadien d'Architecture est une institution de recherche internationale qui repose sur la conviction que l'architecture est d'intérêt public. Le CCA produit des expositions et des publications, il considère sa collection comme une ressource à développer et à partager; il fait avancer la recherche, offre des programmes publics et organise un éventail d'autres activités, curieux de découvrir comment l'architecture façonne - et pourrait remodeler - la vie contemporaine. Ancré physiquement à Montréal par son bâtiment, son parc et son jardin de sculptures, le CCA œuvre dans d'autres contextes par le biais de projets, programmes et collaborations organisés ailleurs.

Fondé en 1979 par Phyllis Lambert comme une nouvelle forme d'institution culturelle, le CCA est actuellement dirigé par Giovanna Borasi.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

