Avec l'ajout de son application de réception mobile, Tecsys' Elite™ Healthcare devient la seule solution logicielle à couvrir nativement l'automatisation du dock au docteur avec sa plateforme de gestion de la chaîne logistique pour les systèmes de santé.

MONTRÉAL, Canada, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui une étape clé pour sa plateforme d'exécution de la chaîne d'approvisionnement Elite™ Healthcare de bout en bout avec le lancement d'Elite™ Healthcare Receiving, une application de réception hospitalière qui intègre de manière transparente les processus de réception et de livraison dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement d'un système de santé. Cette clé de voûte du portefeuille de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé de bout en bout de Tecsys signifie qu'il n'y a pas d'écart de processus entre le quai et le médecin, reliant des silos opérationnels historiquement déconnectés.

Elite™ Healthcare Receiving permet une distribution coordonnée pour gérer facilement les articles dans tous les emplacements de l'hôpital en utilisant un seul point d'entrée. Le produit intégré à la plateforme élimine l'utilisation de multiples outils, systèmes et processus et vous offre un suivi complet de la chaîne de tracabilité.

« Cette solution est un véritable témoignage de notre proposition de valeur de bout en bout dans le domaine des soins de santé, et élargit encore plus l'écart de capacité entre la plateforme Elite™ Healthcare de Tecsys et les autres solutions ponctuelles du marché », explique Cory Turner CMRP, directeur principal de la stratégie des soins de santé. « En intégrant la fonction de réception hospitalière dans le cadre du processus holistique d'exécution de la chaîne d'approvisionnement, nous éliminons le fossé généralement admis entre la gestion de l'entrepôt et de la distribution et la gestion des stocks en milieu hospitalier. »

Les chaînes d'approvisionnement du secteur de la santé sont généralement divisées entre les activités au sein d'un centre de distribution ou de services consolidés et celles au point d'utilisation. La fonction de réception dépend alors de l'intégration de l'ERP ou d'une application complémentaire autonome. Afin de maintenir l'intégrité des données et la visibilité de bout en bout des articles circulant dans l'hôpital, le personnel de la chaîne d'approvisionnement doit donc dupliquer les entrées, ou faire des allers-retours entre deux systèmes, ce qui ralentit le processus de réception. La plateforme logicielle Elite™ Healthcare de Tecsys a permis de mettre en place un flux de données et de processus nativement unifié, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des modules ou des solutions auxiliaires.

« La plupart des systèmes de santé ont intégré des solutions de contournement permanentes qui ne sont pas géniales en termes de processus ou d'efficacité. Ayant travaillé en tant que praticien de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé pendant plus de deux décennies, j'ai vu une foule de solutions mixtes qui tentaient de rassembler des systèmes disparates pour essayer de réaliser ce que Tecsys fait maintenant avec sa plateforme Elite™ Healthcare, poursuit M. Turner. « Il n'y a tout simplement rien de tel sur le marché, et c'est une proposition de valeur très intéressante à apporter au secteur des soins de santé. »

Tecsys travaille avec un certain nombre de clients qui cherchent à tirer parti d'une technologie mieux adaptée aux complexités de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur l'application d'Elite™ Healthcare Receiving, visitez le site www.tecsys.com/hospitalreceiving [disponible en anglais].

Tecsys a longtemps tenu le flambeau de la lutte contre les défis uniques de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des soins de santé, et son logiciel est largement utilisé en Amérique du Nord pour alimenter les opérations de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé. La croissance continue de Tecsys sur le marché des soins de santé reflète l'intensification du besoin de gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement à mesure que les pénuries ponctuelles, les exigences réglementaires et les complexités s'accentuent. Ce fournisseur de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement a acquis une réputation dans le domaine de la santé pour son approche de la gestion intégrée des activités de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé.

« Notre intention était d'apporter de la valeur au secteur des soins de santé. Notre position enviable sur ce marché nous aide à apporter encore plus de valeur car nous travaillons avec nos clients pour découvrir de nouvelles occasions d'optimisation », explique Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Notre empreinte croissante dans le secteur des soins de santé témoigne du travail que nous effectuons avec les meilleurs systèmes de santé du pays, et cette innovation est un parfait exemple de la construction de solutions réelles plutôt que de simples logiciels. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

