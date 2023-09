-- Panel Connexions ORPHÉ et TIFF le 9 septembre --

-- Rencontre avec l'ORPHÉ le 21 septembre --

TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - L'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran (ORPHÉ), organisme à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accessibilité et de la représentation des personnes handicapées dans l'industrie canadienne de la télévision et du cinéma, est impatient de présenter ses deux premiers événements depuis l'annonce de la nomination de sa première directrice générale, Winnie Luk, en juin.

Le premier de ces événements, qui se tiendra le samedi 9 septembre au Glenn Gould Studio, 250 Front St W, Conference Room A, à Toronto, est le panel Connexions ORPHÉ et TIFF intitulé « Vaincre les obstacles et crever les plafonds : promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées dans l'industrie cinématographique. » Dans le cadre du Festival international du film de Toronto (TIFF), les participants découvriront comment les organismes et les professionnels du secteur luttent pour davantage de représentation et d'accessibilité, grâce à la création de l'ORPHÉ et au développement d'une programmation essentielle, et sauront comment identifier et surmonter les obstacles primordiaux, et comment s'engager dans le travail urgent qui nous attend afin de garantir notre secteur reflète et serve les personnes handicapées.

Modéré par Winnie Luk, directrice générale de l'ORPHÉ, ce panel rassemblera Sasha Boersma, cofondatrice et productrice de Sticky Brain Studios et membre du conseil d'administration de l'ORPHÉ; Ophira Calof, autrice, artiste et productrice, directrice créative de l'Accessible Writers' Lab; Meagan McAteer, metteuse en scène et productrice; et Prasanna Ranganathan, conseillère et consultante en diversité, équité, inclusion, appartenance et accessibilité, et également membre du conseil d'administration de l'ORPHÉ. ASL et CART seront fournis dans cet espace entièrement accessible.

Pour en savoir plus sur le panel, consultez le site web du TIFF.

Le deuxième événement, prévu le jeudi 21 septembre, de 13 h à 14 h (heure de l'Est) via Zoom, est une rencontre en ligne avec des membres de l'ORPHÉ. Sous la houlette, entre autres, de la SRC, les participants rencontreront Winnie Luk, directrice générale de l'ORPHÉ, et les membres du conseil d'administration et découvriront les initiatives de l'ORPHÉ; ils pourront en outre poser des questions et faire part de leurs commentaires. L'événement sera présenté en anglais, en français, en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ), et sera également sous-titré. Si vous avez des besoins spécifiques en matière d'accessibilité ou si vous souhaitez bénéficier d'aménagements pour apporter votre contribution à l'événement de manière significative en tant que participant, veuillez envoyer un courriel à [email protected] avant le 15 septembre.

Pour en savoir plus sur l'événement et s'inscrire en ligne.

« Je suis ravie de commencer à collaborer avec la communauté des personnes handicapées et l'industrie cinématographique canadienne dans le but d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et de favoriser une représentation authentique et significative des personnes handicapées dans l'ensemble du secteur, a déclaré Winnie Luk, directrice générale de l'ORPHÉ. Rejoignez-nous et apprenez-en plus sur la mission et le travail de l'ORPHÉ lors de ces prochains événements. »

À propos de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran

L'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran est un organisme national à but non lucratif, dirigé par des personnes en situation de handicap, qui travaille avec l'industrie cinématographique canadienne pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et favoriser une représentation authentique et significative des personnes handicapées dans l'ensemble du secteur en se concentrant sur trois points clés : proposer des ressources permettant de sensibiliser l'industrie du cinéma afin que celle-ci devienne plus accessible aux Canadiens en situation de handicap; offrir des possibilités de réseautage et d'apprentissage aux créatifs de la communauté des personnes handicapées afin qu'ils soient davantage en contact avec l'industrie; et plaider en faveur d'une plus grande accessibilité au sein de l'industrie du divertissement.

L'ORPHÉ, créé en 2021 à la suite de consultations menées par Accessibilité Média Inc. auprès de la communauté des personnes en situation de handicap, est financé par ses partenaires Téléfilm Canada et CMPA (Canadian Media Producers Association).

Tenez-vous informé des dernières nouvelles de l'ORPHÉ sur le site dso-orphe.ca.

SOURCE Accessible Media Inc. (AMI)

Renseignements: Pour toute demande de renseignements, écrivez à [email protected]