TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI) a le plaisir d'annoncer le nom des lauréats du programme de bourses d'études AMI 2024 en mémoire de Robert Pearson. Ce programme, lancé en 2012, est ouvert aux étudiants canadiens ayant une incapacité et qui suivent des études menant à un diplôme ou à un grade dans une école postsecondaire canadienne.

Deux bourses d'études de 5 000 $ chacune, une en anglais et une en français, sont remises chaque année à des étudiants ayant une incapacité.

Cette année, les récipiendaires des bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson sont Catheryne Houde et Gemma Greco. Catheryne est inscrite à un diplôme d'études supérieures avancées en équité, diversité et inclusion à l'Université Laval tandis que Gemma est en première année au Humber College, où elle étudie dans le programme de spécialiste en appareils auditifs.

« Cela me permettra d'obtenir le diplôme tant convoité, bien sûr, mais aussi d'atteindre des objectifs professionnels plus ambitieux, tout en restant concentrée sur ce qui compte vraiment », déclare Catheryne.

« Ce sera un énorme soulagement financier qui me permettra de me concentrer davantage sur mes études et moins sur le fait de travailler sans relâche tout au long de l'année scolaire », explique Gemma.

AMI s'est associée avec l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) pour gérer ce programme. Depuis sa fondation en 1986, cette association a pour mandat de promouvoir le plein accès à l'éducation et à l'emploi pour les étudiants et diplômés postsecondaires ayant une incapacité partout au Canada.

Les renseignements concernant entre autres les conditions d'admissibilité au programme de bourses d'études d'AMI 2025 seront affichés sur les sites web d'AMI plus tard cette année. Pour en savoir plus, allez à www.amitele.ca/bourse-ami-tele ou à www.AMI.ca/scholarship.

À propos d'AMI

AMI est une entreprise médiatique qui a pour but de divertir, d'informer et de motiver les Canadiens en situation de handicap par le biais de trois services de diffusion - AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais - et d'une plateforme de diffusion en continu, AMI+. Notre vision consiste à faire d'AMI un chef de file de l'offre de contenu accessible, en donnant la parole aux Canadiens en situation de handicap par le biais d'une narration authentique, d'une représentation fidèle et d'une image positive. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

