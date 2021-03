L'Offensive de transformation numérique (OTN) : une initiative saluée par les PME québécoises

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans le but d'accélérer la transition numérique des PME, le gouvernement provincial a annoncé une initiative d'envergure intitulée l'Offensive de transformation numérique (OTN). Ces nouveaux investissements qui permettront aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier de services-conseils sont salués par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Mieux soutenir les PME dans leur transition numérique, c'est leur offrir la possibilité de conquérir de nouveaux marchés, surtout en temps de pandémie où la numérisation s'est véritablement imposée aux propriétaires d'entreprises. D'ailleurs, en raison de la COVID-19, certains entrepreneurs nous ont mentionné qu'ils n'ont pas eu d'autres choix que de se bâtir une présence en ligne pour continuer à faire des ventes ou pour maintenir le contact avec leur clientèle. Ce sont des exemples qui démontrent l'importance stratégique de ce chantier de travail », explique François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Pour rappel, depuis le début de la COVID-19, 152 000 PME canadiennes ont fait le choix du virage numérique, dont 32 600 sont établies au Québec. C'est ce qu'avait révélé une étude de la FCEI dévoilée en novembre dernier.

« Nous saluons cette initiative du gouvernement, car nous savons qu'en misant sur de l'accompagnement personnalisé, un bon nombre de PME pourront gagner en productivité et en compétitivité, ce qui aidera à leur croissance. C'est une bonne recette pour aider à la relance économique dans toutes nos régions », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/