TORONTO, le 2 juill. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer qu'Helena Gottschling a été nommée au conseil d'administration à titre d'administratrice indépendante. La date de prise d'effet de cette nomination est le 2 juillet 2025.

Mme Gottschling est l'ancienne chef des ressources humaines de RBC, où ses responsabilités s'étendaient à l'échelle mondiale avant qu'elle ne prenne sa retraite en 2022. Dans ses fonctions, elle faisait partie du Groupe de la direction de RBC, qui avait la charge d'élaborer la stratégie globale de RBC pour plus de 86 000 employés de partout dans le monde. Après avoir pris sa retraite, Mme Gottschling a mis son expertise professionnelle au profit du secteur à but non lucratif en siégeant à des conseils d'administration. Elle préside actuellement le conseil de Breakthrough T1D (auparavant la Juvenile Diabetes Research Foundation) et siège à celui de Plan International Canada, où elle utilise sa vaste expérience pour orienter la stratégie et la supervision organisationnelles.

« Helena est une dirigeante de confiance remarquable qui a su, au fil de sa carrière, inspirer ses équipes et piloter des initiatives de transformation organisationnelle importantes, affirme Miranda Hubbs, présidente du conseil d'administration de l'OCRI. Au nom du conseil, je lui souhaite chaleureusement la bienvenue. Sa feuille de route de calibre mondial dans le secteur des ressources humaines fera profiter au conseil d'administration de l'OCRI de perspectives uniques. »

Mme Gottschling remplace Janet Woodruff, qui a démissionné du conseil. Mme Woodruff a siégé au premier conseil d'administration de l'OCRI ainsi qu'à celui de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, un organisme ayant précédé l'OCRI.

« Au nom du conseil d'administration de l'OCRI, je tiens à remercier Janet pour ses nombreuses années de service et ses contributions », souligne Mme Hubbs.

« L'OCRI est enthousiaste d'accueillir Helena au sein du conseil, déclare Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Son expertise en gestion des talents, en perfectionnement en leadership, en apprentissage en entreprise et en efficacité organisationnelle sera infiniment précieuse pour la réussite continue de l'OCRI. Je souhaite également le meilleur à Janet pour ce nouveau chapitre de sa vie. »

À propos de l'OCRI

d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Médias: Kate Morris, Spécialiste principale des affaires publiques et des communications, 416 779-8301, [email protected]