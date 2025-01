TORONTO, le 9 janv. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a lancé un programme de financement destiné aux organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance axés sur la sensibilisation et la protection des investisseurs.

Cette initiative vise à soutenir les organismes qui se consacrent à améliorer la culture financière et la protection des investisseurs partout au Canada. Les subventions aideront ces organismes à élaborer des programmes favorisant la sensibilisation et la protection des investisseurs, tout spécialement dans les communautés moins bien servies.

« Cette initiative reflète l'engagement continu de l'OCRI en faveur de la sensibilisation financière et de l'autonomisation des communautés moins bien servies et vulnérables partout au Canada, a déclaré Karen McGuinness, première vice-présidente aux finances et aux relations avec les investisseurs et les membres à l'OCRI. Ce projet de financement s'aligne sur notre plan stratégique dont l'objectif est de comprendre, d'informer et de protéger les investisseurs par la création d'un paysage financier plus inclusif et éclairé. »

L'OCRI a pour mission de protéger les investisseurs afin qu'ils se sentent en confiance lorsqu'ils investissent pour leur avenir. Le Bureau des investisseurs soutient cette mission par l'intermédiaire de son mandat consistant à sensibiliser les investisseurs, à soutenir l'élaboration de politiques réglementaires et à participer à des activités de sensibilisation et de recherche sur les investisseurs.



D'anciens bénéficiaires ont utilisé ces subventions dans le cadre d'initiatives visant à donner aux Canadiens les connaissances et les outils nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.

Qui devrait présenter une demande?

L'OCRI s'intéresse particulièrement aux initiatives destinées aux groupes suivants :

Canadiens à faible revenu

Minorités visibles

Jeunes et aînés

Nouveaux arrivants au Canada

Membres de la communauté LGBTQ2S+

Personnes handicapées

Comment présenter une demande

Nous invitons les organismes qui le souhaitent à présenter une proposition à l'aide du formulaire de demande - fonds grevé d'affectations accessible sur le site Web de l'OCRI. La date limite est le 31 mars 2025.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de demande, consultez la page au sujet du fonds grevé d'affectations sur le site Web de l'OCRI ou communiquez avec nous à [email protected] .

À propos du fonds grevé d'affectations de l'OCRI

Les fonds issus des sanctions pécuniaires et versés dans le fonds grevé d'affectations de l'OCRI peuvent être utilisés pour soutenir des initiatives qui sont dans l'intérêt public et qui cadrent avec les objectifs définis dans les décisions de reconnaissance. Par exemple, il peut s'agir de subventions permettant à des organismes d'offrir des programmes de sensibilisation, des projets de recherche et des initiatives de protection des investisseurs qui profitent aux Canadiens et aux marchés financiers.

Incidence visée

L'OCRI s'engage à veiller à ce que les fonds soient bien répartis dans les provinces et les communautés. Nous recommandons vivement aux organismes de l'Ouest et de l'Est du Canada, y compris les organismes autochtones, de présenter une demande.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site OCRI.ca .

