Le programme est destiné aux retraités, aux jeunes et aux nouveaux investisseurs

TORONTO, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En collaboration avec la Bibliothèque de Brampton, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) lance en 2026 une série d'ateliers gratuits de culture financière qui auront lieu en personne et en ligne pour les visiteurs de la Bibliothèque de Brampton et ses utilisateurs en ligne.

Les séances, qui se tiendront dans des succursales de la Bibliothèque de Brampton ainsi que sur le Web, arrivent à un moment où les Canadiens, particulièrement les jeunes et les nouveaux investisseurs, cherchent à obtenir de l'information crédible et impartiale sur les finances personnelles et les placements. Les ateliers auront comme thèmes, par exemple, « Principes de base en matière de placement », « Guide des finances et des placements pour les jeunes » et « Guide pour planifier et vivre sa retraite ».

L'OCRI, l'organisme pancanadien qui réglemente les courtiers en placement, les courtiers en épargne collective et les activités de négociation au Canada, a chargé son Bureau des investisseurs de diriger les ateliers, comme le mandat de celui-ci est de comprendre, d'informer et de protéger les investisseurs.

« Le Bureau des investisseurs offre des ressources éducatives aux investisseurs afin que les Canadiens aient l'information et les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, indique Alexandra Williams, première vice-présidente à la stratégie, à l'innovation et à la protection des parties prenantes. En organisant ces ateliers, nous éliminons des obstacles et faisons en sorte qu'il soit plus facile pour les gens d'apprendre et de prendre des décisions financières avec assurance. »

La Bibliothèque de Brampton a pour mission de bâtir une communauté inclusive en faisant la promotion de l'apprentissage, de la culture financière et de la cohésion sociale.

« Motivés par un engagement commun à bâtir la culture financière des résidents de la ville, nous sommes ravis d'offrir les ateliers de l'OCRI aux visiteurs de nos succursales, indique Todd Kyle, chef de la direction de la Bibliothèque de Brampton. Ces séances gratuites muniront les gens de notre collectivité de connaissances qui favoriseront leur culture financière. »

Toute personne qui souhaite s'inscrire à un atelier peut le faire sur le site Web de la Bibliothèque. Vous trouverez ci-dessous des précisions sur le programme ainsi que des liens pour vous inscrire.

Sujets abordés et calendrier

Principes de base en matière de placement

Jeudi 22 janvier 2026 (séance virtuelle)

De 16 h à 17 h

M'inscrire

Jeudi 23 avril 2026 (en personne)

De 18 h à 19 h

Succursale Springdale, 10705 Bramalea Road, Brampton (Ontario) L6R 0C1

M'inscrire

Cet atelier traite des notions fondamentales des placements, ainsi que des différents types de comptes et de placements.

Guide des finances et des placements pour les jeunes

Jeudi 19 février 2026 (séance virtuelle)

De 16 h à 17 h

M'inscrire

Mardi 12 mai 2026 (en personne)

De 18 h 30 à 19 h 30

Succursale Springdale, 10705 Bramalea Road, Brampton (Ontario) L6R 0C1

M'inscrire

La présentation montre aux jeunes comment établir un budget, penser à long terme, jongler avec ses priorités en matière de dettes et de placements, et repérer les arnaques.

Guide pour planifier et vivre sa retraite

Mardi 10 mars 2026 (séance virtuelle)

De 11 h à midi

M'inscrire

Mardi 23 juin 2026 (en personne)

De 11 h à midi

Succursale Cyril Clark, 20 Loafer's Lake Lane, Brampton (Ontario) L6Z 1X9

M'inscrire

La présentation portera sur la manière de planifier sa retraite, les sources de revenus de retraite et la façon de se protéger des escroqueries, de la fraude et de l'exploitation financière.

