TORONTO , le 13 févr. 2026 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective afin d'examiner l'entente de règlement conclue entre le personnel de la mise en application de l'OCRI et Les Placements PFSL du Canada Ltée (PFSL).

L'entente de règlement concerne des allégations selon lesquelles Les Placements PFSL du Canada Ltée n'a pas :

mis en œuvre des politiques et procédures adéquates ainsi que des contrôles internes lui permettant de s'assurer de l'authenticité, de l'intégrité et de la fiabilité des signatures de clients recueillies par l'intermédiaire de ses plateformes de signature électronique;



examiné adéquatement les rachats importants et inhabituels effectués dans les comptes d'un client;



examiné adéquatement les placements importants et inhabituels effectués par deux de ses personnes autorisées;



mis en œuvre des politiques et procédures adéquates ainsi que des contrôles internes relatifs à la désignation des personnes-ressources de confiance;



établi des politiques et procédures concernant les personnes autorisées qui acceptent d'être le mandataire ou le liquidateur de la succession d'un client, et assurant la conformité avec les Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles de l'ACFM).

L'audience deviendra publique si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement. Le cas échéant, la décision de la formation et l'entente de règlement seront rendues publiques à www.ocri.ca.

Date de l'audience de règlement : Le 26 mars 2026, à 14h30 (heure de l'Est)

Lieu : Bureaux de l'OCRI

40, rue Temperance, bureau 2600, salle d'audience

Toronto (Ontario) M5H 0B4

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

On peut accéder à l'avis de demande annonçant la tenue de l'audience de règlement en cliquant sur le lien ci-dessous :

Les Placements PFSL du Canada Ltée - Avis d'audience de règlement

PFSL est un courtier membre en épargne collective dans toutes les provinces et tous les territoires depuis janvier 2022.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

