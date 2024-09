TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer des changements au sein de son conseil d'administration. Rhonda Goldberg a été élue à titre d'administratrice du secteur pour un mandat de deux ans. Janet Woodruff a été réélue pour sa part à titre d'administratrice indépendante pour un mandat d'un an.

Rhonda Goldberg se joint au conseil d'administration de l'OCRI avec une connaissance approfondie de la réglementation des valeurs mobilières et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Forte de son expérience dans les secteurs public et privé, Mme Goldberg apportera à l'OCRI une contribution indispensable. Elle siège à titre d'avocate générale et membre de l'équipe de la haute direction d'IGM, et siège au conseil d'administration de Wealthsimple. Elle a occupé des rôles clés à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et elle était membre du conseil de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI)

Janet Woodruff possède quant à elle une vaste expérience de la gouvernance, des finances et des ressources humaines. En outre, elle possède une connaissance approfondie des secteurs réglementés, car elle siégeait auparavant au conseil de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM). Elle siège actuellement aux conseils d'administration de Ballard Power Systems, de Keyera Corporation et d'Altus Group Limited, et a déjà occupé des postes de direction à BC Hydro et à la British Columbia Transmission Corporation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Rhonda et Janet au sein du conseil d'administration de l'OCRI, a déclaré Tim Hodgson, président du conseil d'administration de l'OCRI. Leur expertise combinée en matière de gouvernance, de réglementation et d'innovation sera essentielle pour guider l'organisme, alors que nous continuons de jouer un rôle de chef de file et de nous adapter au contexte de la réglementation financière en constante évolution. »

« Nous sommes convaincus que les précieux points de vue de Rhonda et de Janet seront un atout pour le conseil d'administration de l'OCRI, a affirmé Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Leur contribution nous permettra de continuer à respecter notre engagement à l'égard de la protection des investisseurs, tout en assurant une réglementation efficace et uniforme des marchés financiers au Canada. »

Apprenez-en plus sur le conseil d'administration de l'OCRI.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Personne-ressource : Joanna Nicholson, Chef des communications et des affaires publiques, 416 943-4640, [email protected]