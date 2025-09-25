SAINT JOHN, NB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Durant l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), 10 administrateurs ont été réélus par les membres de l'organisme, et deux administrateurs ont été élus pour la première fois après avoir été nommés au cours de la dernière année.

Rhonda Goldberg avait été élue pour un mandat de deux ans à l'AGA de 2024, et Andrew Kriegler, président et chef de la direction, est aussi un administrateur. Kevin Kennedy et Helena Gottschling avaient été nommés au cours de réunions du conseil d'administration plus tôt cette année.

Les administrateurs élus de l'OCRI sont les suivants :

Administrateurs indépendants (mandat de deux ans) :

Kathryn Chisholm

Miranda Hubbs

Helena Gottschling

Louis Marcotte

Philip Mayers

Jennifer Newman

Laura Tamblyn Watts

Administrateurs représentant le secteur (mandat de deux ans) :

Debra Doucette

Robert Frances

Kevin Kennedy

Michelle Khalili

Timothy Mills

« Le conseil d'administration de l'OCRI prodigue des conseils stratégiques et pratiques sur des questions clés, par l'entremise des réunions régulières du conseil ou de ses comités, a déclaré Miranda Hubbs, présidente du conseil de l'OCRI. Je suis reconnaissante à nos administrateurs de leur service et de leur engagement à l'égard de la mission de l'OCRI. »

Le conseil d'administration de l'OCRI témoigne du mandat pancanadien de l'organisme, étant formé de représentants de partout au pays qui possèdent une expertise régionale et sectorielle diversifiée. Les membres du conseil de l'OCRI comprennent dix administrateurs réélus, ce qui assure une continuité alors que l'organisme poursuit sa mission.

« Le conseil me fournit, ainsi qu'à l'équipe de direction de l'OCRI, un soutien, des conseils et une aide inestimables depuis notre fusion, a affirmé pour sa part Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'organisme. Nous continuerons d'exécuter notre plan stratégique et de procurer des gains d'efficacité aux membres. »

Vous trouverez plus de renseignements sur le conseil d'administration de l'OCRI, son mandat et ses comités à la page À propos de l'OCRI.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Médias : Kate Morris, Spécialiste principale des affaires publiques et des communications, 416 779-8301, [email protected]