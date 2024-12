Pour protéger les investisseurs dans le contexte de l'essor de l'investissement autonome, des modifications et des précisions pourraient s'imposer dans la note d'orientation sur les outils qui peuvent être offerts

TORONTO, le 13 déc. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sollicite les commentaires des représentants du secteur, des groupes de défense des droits des investisseurs, et des investisseurs eux‑mêmes à propos de la façon d'actualiser la note d'orientation à l'intention des courtiers offrant des services pour comptes sans conseils qui traitent avec des investisseurs autonomes.

Les courtiers offrant des services pour comptes sans conseils sont des sociétés qui offrent généralement une vaste gamme de produits de placement aux investisseurs autonomes, que ceux‑ci peuvent acheter et vendre à leur discrétion.

L'OCRI souhaite renforcer la protection des investisseurs autonomes en s'assurant qu'ils ont à accès de l'information de haute qualité provenant de sources vérifiées. Des modifications dans la note d'orientation à l'intention des courtiers offrant des services pour comptes sans conseils pourraient permettre à ceux‑ci d'offrir aux investisseurs des outils d'ampleur modulable à faible coût conçus pour les aider à tirer le maximum de leurs placements en prenant des décisions mieux éclairées pour eux‑mêmes grâce à des conseils non personnalisés. L'OCRI sollicite des commentaires sur l'étendue des alertes, des notifications proactives, des renseignements instructifs et des outils d'autoassistance en placement qu'il serait utile que fournissent les courtiers offrant des services pour comptes sans conseils.

« L'investissement autonome est un monde en soi où les investisseurs accèdent souvent à leurs comptes en ligne, voire sur leur appareil mobile, et prennent des décisions de placement en déplacement, souligne Alexandra Williams, première vice-présidente à la réglementation des membres et aux stratégies de l'organisme. Bien des courtiers veulent pouvoir fournir aux investisseurs autonomes de l'information et des outils adéquats, émettre à leur intention une alerte à la prudence s'ils sont sur le point d'acheter un titre à risque élevé ou encore leur rappeler que les espèces dans leurs comptes pourraient leur être plus profitables si elles étaient investies. Nous considérons que c'est gagnant-gagnant, puisque cela garantit aux investisseurs l'accès à des renseignements financiers de grande qualité lorsqu'ils en ont besoin, où qu'ils se trouvent, ainsi que la présence de certaines mesures de protection. »

La toute première enquête de l'OCRI sur les investisseurs a révélé que quatre investisseurs autonomes sur dix ont ouvert leur premier compte de placement autonome au cours des trois dernières années et que ces investisseurs sont largement plus susceptibles que les autres de recourir aux médias sociaux, aux forums sur Internet et aux influenceurs financiers comme sources d'information et de conseils en matière de placement - toutes des plateformes qui ne sont pas réglementées à l'égard de l'information et des conseils qu'on y trouve et où la désinformation peut circuler librement. La révision de la note d'orientation permettra de soutenir et de protéger un nombre accru d'investisseurs grâce à la communication de renseignements financiers réglementés non personnalisés au moyen de nouveaux outils, comme l'autoévaluation, les filtres et les portefeuilles modèles, qui répondront aux besoins changeants des investisseurs canadiens.

« La protection des investisseurs exige de nous, comme organisme de réglementation, que nous réagissions rapidement aux changements dans la façon dont les Canadiens font des placements, affirme Mme Williams. Compte tenu de la popularité de l'investissement autonome, l'actualisation de la note d'orientation à l'intention des courtiers offrant des services pour comptes sans conseils, visant à clarifier et à permettre certaines formes de conseils non personnalisés, aura une incidence considérable sur les investisseurs, simplement en améliorant la qualité, la nature et la fréquence de l'information à leur disposition pour les aider à prendre des décisions mieux éclairées pour eux-mêmes. »

Pour obtenir de l'information complémentaire, soumettre des commentaires ou consulter le bulletin, cliquez sur : Conseils non personnalisés pour les comptes sans conseils

