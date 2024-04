TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer un partenariat avec Prospérité Canada, organisme de bienfaisance national dont l'objectif est d'accroître les perspectives économiques des Canadiens à faible revenu.

Ce partenariat, en vigueur depuis le 1er avril 2024, met en lumière l'engagement de l'OCRI à assurer la sensibilisation et la protection des investisseurs, particulièrement ceux qui sont financièrement vulnérables.

L'OCRI versera 600 000 $ sur trois ans, montant qu'il puisera dans son fonds grevé d'affectations, afin de financer deux fonctions essentielles de Prospérité Canada :

Renforcer la capacité des prestataires de services communautaires qui assurent la formation financière et la protection des Canadiens financièrement vulnérables;

Élaborer et distribuer des ressources liées à la protection des consommateurs adaptées aux Autochtones, en misant sur le soutien des personnes indemnisées qui sont victimes de discrimination dans le cadre du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et du principe de Jordan.

« Nous sommes enthousiasmés par cette collaboration avec Prospérité Canada, a déclaré Karen McGuinness, vice-présidente au Bureau des investisseurs, à l'adhésion et à l'innovation de l'OCRI. En mettant en commun nos ressources et notre expertise, nous pouvons avoir une véritable incidence sur le bien-être financier des Canadiens qui en ont le plus besoin, comme les communautés autochtones. Ce partenariat cadre parfaitement avec la mission de l'OCRI qui consiste à protéger les investisseurs et à favoriser la confiance dans la réglementation financière. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'OCRI à la poursuite de notre objectif commun qui est d'assurer la formation financière et la protection des populations moins bien servies. Le partenariat avec l'OCRI nous aidera à renforcer la capacité de nos partenaires communautaires de tout le Canada à fournir une aide financière appropriée et digne de confiance. Il nous permettra aussi de collaborer avec nos partenaires autochtones pour concevoir avec eux et fournir des ressources de protection des consommateurs qui sont adaptées à leurs communautés et qui cadrent avec notre engagement à l'égard de la réconciliation », a déclaré Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce partenariat et les initiatives qu'il soutient, veuillez visiter www.ocri.ca et www.prospercanada.org.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui vise à accroître, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiens vivant dans la pauvreté. Il collabore avec des partenaires de tous les secteurs pour élaborer et promouvoir des politiques, ressources et programmes financiers qui transforment la vie et favorisent la prospérité de tous les Canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.prospercanada.org.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Joanna Nicholson, Organisme canadien de réglementation des investissements, [email protected]; Wendy Abbott-Serroul, Prospérité Canada, [email protected]