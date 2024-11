Ce partenariat pluriannuel aidera l'OCRI, qui remaniera les examens du programme d'assurance des compétences

TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a choisi son nouveau prestataire de services, Fitch Learning, qui l'aidera dans sa transition vers un modèle d'assurance des compétences axé sur les évaluations pour les personnes autorisées des courtiers en placement.

L'élaboration d'un modèle d'assurance des compétences nouveau et amélioré est un projet stratégique pluriannuel de l'OCRI qui permettra de s'assurer que les personnes inscrites respectent des normes de compétence strictes et qu'elles ont les connaissances, les aptitudes et les comportements nécessaires à leur travail. Grâce à ce nouveau modèle, les normes de compétence seront pertinentes pour le secteur financier toujours en évolution d'aujourd'hui et auront la souplesse nécessaire pour s'adapter aux changements futurs.

Plus tôt cette année, l'OCRI a publié un appel à commentaires concernant un projet de modification des règles afin que celles-ci fassent état du nouveau modèle d'assurance des compétences. Le projet de modification n'est pas définitif et a été soumis à l'approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

« Nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape de l'évolution du régime d'assurance des compétences, a déclaré Elsa Renzella, première vice-présidente à la mise en application et à l'inscription. L'OCRI est déterminé à créer un régime d'assurance des compétences innovant axé sur ses profils de compétences, à en assurer la pertinence et la souplesse à mesure que le secteur financier se transforme, et à le mettre en œuvre d'une manière efficace et efficiente. »

Fitch Learning collabore avec des entreprises et des organisations qui offrent des programmes visant l'obtention de titres de compétence et de titres professionnels partout dans le monde, en aidant à former les futurs leaders du secteur des services financiers. Fitch a été choisie, à la suite d'un appel d'offres, pour son approche à l'égard de l'expérience utilisateur et sa vaste expertise dans le secteur financier.

Andreas Karaiskos, chef de la direction de Fitch Learning, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis de collaborer avec l'OCRI pour offrir une infrastructure et des services critiques qui soutiendront le nouveau modèle d'assurance des compétences de cet organisme. Notre solution de bout en bout facilitera l'élaboration des programmes de formation, l'administration des examens et la création de portails éducatifs conçus pour les candidats, les sociétés et l'OCRI ».

L'OCRI réglemente plus de 33 000 personnes autorisées de courtiers en placement partout au Canada, dont les actifs administrés s'élèvent à plus de 4 billions de dollars. Le projet d'assurance des compétences comprend l'élaboration de neuf examens bilingues et des programmes de formation correspondants ainsi que l'établissement d'une plateforme et de portails pour l'administration des examens. Le nouveau modèle sera lancé d'ici le 1er janvier 2026.

« Maintenant que nous en sommes à la phase de transition vers une nouvelle approche axée sur des évaluations, nous sommes reconnaissants à CSI, notre partenaire de formation actuel depuis de nombreuses années, de sa longue collaboration et des solutions de formation exceptionnelles qu'il a offertes au secteur canadien » , a ajouté Mme Renzella.

L'OCRI collabore actuellement avec CSI pour assurer une transition harmonieuse vers le nouveau modèle.

Le partenariat avec Fitch Learning dénote l'engagement de l'OCRI à l'égard de l'innovation, de l'efficience et de l'excellence dans l'établissement de nouvelles normes de compétence pour le secteur canadien des services financiers.

Pour en savoir plus, consultez le site de l'Assurance des compétences.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est résolu à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

À propos de Fitch Learning

Fitch Learning fait partie du Fitch Group, chef de file mondial dans le domaine des services d'information financière qui exerce ses activités dans plus de 30 pays. La société collabore avec ses clients pour approfondir les connaissances, perfectionner les compétences et améliorer les comportements en obtenant des résultats opérationnels concluants. À partir de ses bureaux situés dans des centres financiers comme New York, Toronto, Londres, Dubaï, Riyad, Singapour et Hong Kong, elle s'efforce de comprendre les besoins complexes de ses clients sur les marchés financiers effervescents du monde entier.

