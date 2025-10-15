TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a annoncé l'octroi d'un financement de 1,55 million de dollars à sept organismes sans but lucratif qui stimulent la culture financière, s'engagent à renforcer la protection des investisseurs et soutiennent les investisseurs canadiens vulnérables.

« L'octroi de ce financement marque une nouvelle étape dans notre engagement à favoriser la culture financière et à autonomiser les investisseurs moins bien servis et vulnérables partout au Canada, a déclaré Alexandra Williams, première vice-présidente à la stratégie, à l'innovation et à la protection des parties prenantes, OCRI. L'OCRI est ravi de soutenir ces organismes et de faciliter le travail précieux qu'ils accomplissent dans les collectivités de tout le pays. Nous voulons nous assurer que les Canadiens sont soutenus dans leur parcours de placement et que les investisseurs vulnérables ont accès à des outils et à des services pour bâtir leur patrimoine. »

L'OCRI finance ces initiatives au moyen des sanctions pécuniaires perçues dans le cadre des procédures disciplinaires. Ces fonds sont utilisés pour soutenir des initiatives correspondant au mandat de l'OCRI, y compris des programmes de formation, des projets de recherche et des initiatives de protection des investisseurs qui profitent aux Canadiens et aux marchés financiers.

En janvier, le Bureau des investisseurs de l'OCRI a lancé un appel de demandes de subventions pour les organismes et les projets qui favorisent la sensibilisation et la protection des investisseurs. Le Bureau des investisseurs a pour mandat de comprendre et d'informer les investisseurs, et de faire entendre leur voix au sein de l'OCRI.

Liste des bénéficiaires de subventions

Nom de l'organisme Mandat du programme et groupes ciblés Momentum (Alberta) Aider les Albertains à faible revenu ayant une déficience à accéder aux avantages financiers - en particulier au crédit d'impôt pour personnes handicapées et au régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) - tout en renforçant la capacité des organismes de services sociaux à aider ces personnes à aborder les questions relatives aux placements au moyen de ces outils. SEED Winnipeg (Manitoba) Éducation financière pour les jeunes et les adultes autochtones, en soutien aux communautés métisses, inuites et des Premières Nations, tant en milieu urbain que rural. Launch Okanagan (Colombie-Britannique) Autonomisation financière par l'éducation, le mentorat et le soutien communautaire, destinée aux personnes à faible revenu, aux nouveaux arrivants, aux parents monoparentaux et aux gens en convalescence. Osgoode Investor Protection Clinic & Living Lab, faculté de droit Osgoode Hall, Université York (Ontario) Premiers du genre au Canada, les services d'aide juridique aux investisseurs et de recherche participative de la faculté de droit Osgoode Hall (i) sont offerts pro bono et procurent une assistance pour le dépôt de plaintes ou l'obtention de recours pour préjudices financiers subis; (ii) recueillent des données réelles aux fins de recherche et d'initiatives en matière de politiques et de réglementation; (iii) contribuent à parfaire la culture financière des investisseurs. FAIR Canada (échelle nationale) Défense des intérêts, recherche et formation pour autonomiser les investisseurs de détail et faire progresser la réforme réglementaire au Canada. National Institute on Ageing (NIA), Toronto Metropolitan University (Ontario) Le NIA améliore la vie des personnes âgées et les systèmes qui les soutiennent en réunissant les parties prenantes, en menant des recherches, en faisant progresser les solutions qui découlent de politiques et les innovations pratiques, en transmettant l'information et en faisant évoluer les attitudes. Il lance une calculatrice gratuite et accessible au public sur le coût du vieillissement afin d'améliorer la culture financière et la planification de la retraite partout au Canada. Junior Achievement of Canada (Ontario) JA Canada est le plus grand organisme d'éducation liée au monde des affaires pour les jeunes au pays, qui se consacre à inspirer et à préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale. Grâce à des programmes pratiques, JA permet aux élèves d'acquérir des compétences entrepreneuriales, de développer une culture financière et de se préparer en vue de leur carrière.

Pour en savoir plus sur les partenaires parrainés par l'OCRI, visitez la page Nos partenaires.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Médias : Kate Morris, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, 416 779-8301, [email protected]