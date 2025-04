L'ITAQ forme 68 participants à la gestion 4B des nutriments : un succès qui pave la voie pour 2025-2026

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 avril 2025 /CNW/ - En réponse à une demande des Producteurs de grains du Québec (PGQ), l'équipe de la formation continue de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a mis en place une formation spécialisée sur la gestion 4B des nutriments dans l'utilisation des fertilisants. Offerte en janvier et février dernier, cette formation de 14 heures en format hybride a permis de former 68 participants, répartis en trois groupes, sur les principes clés d'une fertilisation efficace, durable et économiquement viable.

Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet des PGQ financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Elle se déploie en trois volets et vise à promouvoir la gestion des nutriments 4B (connue en anglais sous le nom 4R Nutrient Stewardship). L'ITAQ a répondu au deuxième volet du projet, qui cible plus spécifiquement la formation des producteurs agricoles.

Les séances ont été offertes dans trois lieux stratégiques : le campus de l'ITAQ à Saint-Hyacinthe, une salle de l'Union des producteurs agricoles à Joliette, et une salle du MAPAQ à Sainte-Marie-de-Beauce. Le formateur Denis Lévesque y a abordé les fondements de la gestion 4B - soit le bon produit, la bonne dose, au bon moment et au bon endroit - en lien avec les objectifs du Plan d'agriculture durable du MAPAQ.

Au-delà des principes agronomiques, la formation a aussi couvert des aspects économiques et environnementaux : réduction des pertes d'azote, diminution des émissions de gaz à effet de serre, gestion des coûts et optimisation des revenus. Une attention particulière a été portée à la santé des sols, à l'importance de la matière organique et à l'intégration des technologies de l'agriculture de précision, comme les analyses de sol et les applications géoréférencées à taux variable.

L'ambiance dynamique et les nombreux échanges entre les participants témoignent de la pertinence de la formation. Plusieurs ont exprimé le souhait de voir certains sujets approfondis, notamment l'interprétation des analyses de sol. Le taux de réponse au sondage de satisfaction a atteint un pourcentage impressionnant 94 %, accompagné de commentaires enthousiastes sur la qualité du contenu et du formateur.

Fort de ce succès, l'ITAQ, en partenariat avec les PGQ et le Réseau végétal Québec - initiateur de l'initiative 4B au Québec et seul certificateur 4B reconnu dans la province - prévoit reconduire cette formation à l'hiver 2025-2026. Il est déjà possible de s'inscrire sur la liste d'attente à l'adresse suivante : bit.ly/itaq4b

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

