L'ITAQ célèbre 179 nouveaux diplômés!

LA POCATIÈRE, QC et SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu deux célébrations en l'honneur des diplômés de la 60e promotion, l'une au campus de La Pocatière le 5 octobre et l'autre le 19 octobre au campus de Saint-Hyacinthe.

Cette année, l'Institut a souligné l'octroi de 179 nouveaux diplômes d'études collégiales, dont 71 au campus de La Pocatière et 108 au campus de Saint-Hyacinthe, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 000 depuis la création de l'établissement en 1962.

Traditionnel lancé du mortier des diplômé.es de l'ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec) Traditionnel lancé du mortier des diplômé.es de l'ITAQ, campus de La Pocatière (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Leur diplôme en poche, les nouveaux technologues issus de l'ITAQ joueront un rôle majeur dans notre société. Ils sont prêts à relever les nombreux défis associés au rayonnement du secteur agroalimentaire québécois. Compétents, ils pourront mettre à profit des connaissances de pointe, à jour et adaptées à la réalité du terrain » a déclaré dans une courte vidéo, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

« Cette 60e cohorte représente l'incarnation de la résilience et de l'adaptabilité. Vous avez dû surmonter des défis inattendus, des changements constants et des périodes d'incertitude, mais vous avez toujours avancé avec détermination. Cela témoigne de votre capacité à affronter l'avenir avec confiance, quelle que soit la complexité du monde qui nous entoure » souligne Mme Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Récipiendaires des médailles

La Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada est décernée au diplômé ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études :

Campus de Saint-Hyacinthe : François Gosselin, du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments

François Gosselin, du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments Campus de la Pocatière : Lou Guay , du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole.

La Médaille d'excellence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est décernée au diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants de son programme d'études.

Campus de La Pocatière :

Lou Guay , en Gestion et technologies d'entreprise agricole

, en Gestion et technologies d'entreprise agricole Josyane Pelletier , en Technologie des productions animales

, en Technologie des productions animales Allison Bettez , en Techniques équines

, en Techniques équines Andréanne Fortin, en Technologie de la production horticole agroenvironnementale

Pierre-Frank Therrien , en Technologie des procédés et de la qualité des aliments

Campus de Saint-Hyacinthe :

Xavier Gaucher , en Gestion et technologies d'entreprise agricole

, en Gestion et technologies d'entreprise agricole Sara-Maude Béliveau, en Technologie des productions animales

Chad Audy , en Technologie du génie agromécanique

, en Technologie du génie agromécanique Cathie Lemieux , en Technologie de la production agroenvironnementale

, en Technologie de la production agroenvironnementale François Gosselin, en Technologie des procédés et de la qualité des aliments

Mélissa Smorong, Paysage et commercialisation en horticulture ornementale

Un certificat a également été remis au candidat finaliste de la bourse Schulich Leader. Cette bourse soutient les meilleurs talents en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Cette année, le finaliste provient du campus de La Pocatière : Félix-Antoine Couture, du programme Technologie des productions animales.

Enfin, lors de l'événement du 5 octobre, au campus de La Pocatière, l'ITAQ a également souligné la réussite des étudiants qui ont complété une formation professionnelle en productions animales. Cette formation est offerte par le Centre de services scolaire des Phares, par le biais du Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis dans les locaux de l'ITAQ, depuis plus de 20 ans.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

