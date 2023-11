MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Au deuxième jour de son congrès national historique, l'IPFPC a dévoilé Navigar , un outil innovant de perfectionnement des compétences en ligne conçu pour aider les membres à s'adapter à l'évolution rapide du milieu de travail impacté par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ce service innovant, gratuit pour les membres de l'Institut, devrait être lancé en 2024.

« Navigar est plus qu'un simple outil; c'est un guide intelligent, basé sur des données, adapté aux aspirations professionnelles uniques de chaque membre », déclare la présidente de l'Institut, Jennifer Carr. « Que les membres cherchent à exceller dans leurs fonctions actuelles ou à évoluer vers de nouvelles professions, Navigar fournit des informations de pointe et une feuille de route personnalisée pour le perfectionnement des compétences. »

En tenant compte de la complexité du cheminement de carrière, en particulier à l'ère des bouleversements technologiques, Navigar est conçu pour offrir une planification personnalisée fondée sur des données complètes concernant le marché du travail canadien et les tendances mondiales en matière d'emploi. Il permet aux membres de l'Institut d'anticiper l'avenir du travail, en mettant en évidence les compétences et les formations essentielles pour rester pertinent·e et concurrentiel·le. Il met également à leur disposition un catalogue de formations disponibles et les aide à obtenir un financement de l'employeur aux fins d'apprentissage.

« Les membres qui utilisent Navigar auront une idée claire de leur situation professionnelle actuelle et recevront des conseils sur la manière d'atteindre leurs objectifs de carrière », indique Mme Carr. « La caractéristique unique de Navigar est sa capacité à générer un plan personnalisé de perfectionnement des compétences, que les membres peuvent partager avec leurs employeurs. Ce plan ne se contente pas d'indiquer les compétences et la formation nécessaires pour réussir, il fournit également des informations cruciales sur l'évolution du monde du travail. »

L'Institut a reçu une subvention du Centre des Compétences futures pour développer Navigar. Pour en savoir plus sur Navigar et obtenir des mises à jour sur la date de lancement, visitez le site Navigar.ca .

L'IPFPC représente plus de 72 000 professionnels travaillant dans le secteur public à travers le pays, dont la vaste majorité est à l'emploi du gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook , X (anciennement Twitter) et Instagram .

