OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les professionnel•les de la fonction publique sont contraints à prendre des décisions de carrière irréversibles sans disposer d'informations complètes ou de garanties adéquates, alors que le gouvernement déploie le programme de retraite anticipée (PRA) en dehors du cadre négocié du réaménagement des effectifs. En réaction, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a déposé un grief de principe, affirmant que cette approche contrevient aux obligations de consultation et compromet les protections prévues par la convention collective.

« Nous soutenons la retraite anticipée comme moyen d'éviter les licenciements, mais elle doit être mise en œuvre dans le cadre du réaménagement des effectifs prévu par les conventions collectives, affirme Sean O'Reilly, président de l'IPFPC. Dans ce cas-ci, le gouvernement fédéral a contourné ce cadre, a agi unilatéralement, a ignoré ses obligations de consultation et a mis en péril des protections durement acquises. C'est un précédent dangereux. »

Les dispositions relatives au réaménagement des effectifs existent pour garantir que les réductions d'emploi sont traitées de manière équitable, avec des règles, des protections et des aides claires pour les employé•es touchés. L'IPFPC affirme que le déploiement du PRA en dehors de ce cadre crée de la confusion et de l'incertitude, et fait craindre que les employé•es ne soient poussés à partir sans en comprendre pleinement les conséquences.

« Les travailleuses et les travailleurs reçoivent des avis de réaménagement des effectifs et sont poussés à prendre des décisions qui changent leur vie dans un délai incroyablement court, déclare M. O'Reilly. C'est inacceptable. »

En outre, le PRA est financé par les excédents des caisses de retraite, ce qui fait craindre que les travailleuses et les travailleurs ne financent eux-mêmes le coût des réductions d'effectifs.

« L'utilisation des fonds de pension pour financer la retraite anticipée signifie que les travailleuses et les travailleurs financent en fait leur propre licenciement, ajoute M. O'Reilly. C'est tout à fait inapproprié pour une décision de cette ampleur. Cette démarche devrait être traitée comme un coût pour l'employeur, et non pas se répercuter sur les employé•es. »

L'IPFPC demande à l'employeur de mettre en œuvre le PRA dans le cadre négocié du réaménagement des effectifs et de s'acquitter de son obligation de s'engager avec les agents négociateurs dans le cadre des conventions collectives.

L'IPFPC a également demandé à rencontrer l'employeur afin d'obtenir tous les détails du programme et de ses conséquences potentielles.

« Tant qu'il n'y aura pas une transparence totale et des garanties claires que les droits des travailleuses et travailleurs seront protégés, ce programme ne devrait pas aller de l'avant, de conclure M. O'Reilly. Nous recommandons vivement aux membres de consulter leur représentant syndical avant de prendre toute décision relative à la retraite anticipée. »

L'IPFPC représente plus de 85 000 professionnel•les de la fonction publique partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook, sur X (anciennement connu sous le nom de « Twitter ») et sur Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

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