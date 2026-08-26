Un montant de 20 millions de dollars aidera Mercer Peace River à se moderniser, à protéger de bons emplois et à demeurer concurrentielle alors que le Canada s'oppose aux droits de douane injustifiés des États-Unis

PEACE RIVER, AB, le 26 août 2026 /CNW/ -- Depuis le début de ses opérations en 1990, l'usine de pâte à papier de Peace River est devenue un pilier de l'économie du nord de l'Alberta. L'usine emploie directement 360 personnes et soutient environ 3 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement forestière de l'Alberta, notamment grâce à ses relations de longue date avec les exploitants locaux du secteur forestier et les scieries. Sa croissance reflète les avantages importants que le libre-échange avec les États-Unis a procurés aux entreprises, aux travailleurs et aux communautés partout au Canada.

L’investissement fédéral aide à défendre le secteur forestier de l’Alberta contre les droits de douane imposés par les États-Unis

La semaine dernière, Washington a imposé des droits de douane injustifiés supplémentaires sur des produits canadiens, créant de beaucoup d'incertitude pour les travailleurs, les entreprises et les communautés, y compris ceux qui dépendent du secteur forestier canadien. Le Canada a négocié intensivement et de bonne foi en vue d'un accord juste et global. Toutefois, les conditions proposées par les États-Unis demandaient trop au Canada et offraient trop peu en retour. Le Canada a donc suspendu les négociations, plutôt que d'accepter une mauvaise entente qui nuirait aux travailleurs, aux entreprises, aux industries stratégiques et à la souveraineté du Canada.

En réponse, le Canada applique des droits de douane équivalents, au dollar près, notamment sur les pâtes et papiers, et fournit 7,5 milliards de dollars en aide nouvelle et améliorée aux travailleurs et aux entreprises touchés. Dans le cadre de ces efforts, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 20 millions de dollars pour soutenir la modernisation de Mercer Peace River Pulp Ltd., à réduire les coûts de production et à renforcer la compétitivité de l'usine dans les marchés mondiaux en évolution.

Cet investissement soutiendra la modernisation des installations et équipements de l'usine afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de permettre un virage vers un mélange plus rentable de bois dur et de pâte de résineux. Les améliorations prévues comprennent la modernisation des conduites de liqueur noire « forte », la remise à neuf des rouleaux de la machine à pâte ainsi que des améliorations à un four à chaux et à une chaudière de récupération.

Les améliorations devraient permettre de réduire les coûts de production, de réduire les émissions et d'améliorer la production. Elles positionneront également l'installation en vue d'éventuelles rénovations liées à la production d'énergie novatrice et au captage du carbone, créant ainsi des possibilités supplémentaires pour Mercer Peace River de diversifier ses sources de revenus et de renforcer sa résilience à long terme.

En soutenant la productivité, la modernisation et la compétitivité des marchés, le gouvernement fédéral aide le secteur forestier de l'Alberta à répondre aux pressions immédiates créées par les tarifs douaniers américains tout en renforçant sa résilience économique à long terme. L'investissement annoncé aujourd'hui favorisera la création de bons emplois, renforcera les chaînes d'approvisionnement régionales et aidera Mercer Peace River à demeurer un pilier de l'économie du nord de l'Alberta pour les années à venir.

Citations

« Le Canada n'a pas choisi ce conflit commercial avec les États-Unis, mais nous allons défendre les travailleurs, les entreprises et les communautés sous pression. Depuis plus de 35 ans, Mercer Peace River est un pilier de l'économie du nord de l'Alberta. Cet investissement de 20 millions de dollars aidera l'usine à se moderniser, à soutenir la concurrence et à protéger les bons emplois dont dépendent les familles de toute la région alors que nous bâtissons une économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le secteur forestier du Canada crée de bons emplois et stimule la croissance économique pour des centaines de communautés dans le pays, y compris Peace River. C'est avec fierté que notre gouvernement investit dans la modernisation de Mercer Peace River, pour que le secteur forestier canadien puisse non seulement survivre, mais réussir, et devenir plus fort, plus résilient et plus concurrentiel pour les années à venir. »

-L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'usine de Mercer Peace River est une pierre angulaire de l'économie de la région de Peace depuis plus de trois décennies, et notre gouvernement souhaite que cela continue. En plus de l'investissement fédéral, l'Alberta fournit une aide de 17,1 millions de dollars pour aider Mercer sur la voie de la viabilité. L'innovation est depuis longtemps la voie du succès en Alberta et Mercer est bien placée pour faire la transition vers un nouveau modèle d'affaires diversifié qui soutiendra ses activités pour les années à venir. »

-L'honorable Todd Loewen, ministre de la Foresterie et des Parcs

« Mercer Peace River Pulp est le point d'ancrage de notre économie régionale depuis plus de 30 ans, soutenant des centaines d'emplois locaux et des milliers d'autres dans la chaîne d'approvisionnement forestière de l'Alberta. En tant que député de Peace River, j'accueille favorablement tout investissement qui aide notre usine à se moderniser et à demeurer concurrentielle en cette période difficile pour le commerce mondial. Nos travailleurs et notre communauté ne méritent rien de moins. »

-Dan Williams, ministre des Affaires municipales

« Le Conseil du comté de Northern Lights entretient une relation solide et de longue date avec des partenaires de l'industrie tels que Mercer Peace River, et nous reconnaissons les énormes avantages socioéconomiques qu'ils apportent à notre région. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'annonce d'aujourd'hui. Il s'agit d'un investissement important dans notre région, nos employés et notre avenir, et c'est une fierté de faire partie de cette étape importante. »

-Terry Ungarian, préfet du comté de Northern Lights

« Mercer Peace River joue un rôle important dans l'économie des produits forestiers du nord de l'Alberta, et ces investissements visent à améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'usine. Ce soutien nous aidera à moderniser d'importantes infrastructures tout en préparant l'installation à une éventuelle expansion future de la production de bioénergie et du captage et du stockage du carbone. Nous apprécions le soutien du gouvernement du Canada et de PrairiesCan, et je tiens à remercier notre équipe de Peace River pour le travail qu'elle continue de faire pour apporter ces améliorations. »

- Juan Carlos Bueno, président et directeur général, Mercer International Inc.

Faits en bref

L'investissement fédéral de 20 millions de dollars annoncé aujourd'hui est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), administrée par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies.

Sur les 20 millions de dollars d'investissement dans le cadre de l'IRRT annoncés aujourd'hui, 1 million de dollars prendra la forme d'une contribution non remboursable et 19 millions de dollars, celle d'un financement remboursable.

Le 25 août 2026, le gouvernement du Canada a annoncé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour aider les petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane à gérer les pressions immédiates, à diversifier les marchés, à stimuler la productivité, à réduire les coûts et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales.

Le financement supplémentaire de l'IRRT fait partie d'un nouveau paquet de 7,5 milliards de dollars pour les travailleurs et les entreprises touchés par les droits de douane américains. Le programme comprend également un Fonds de diversification solide du Canada de 2 milliards de dollars, un nouveau soutien à la liquidité de 500 millions de dollars de la BDC, un soutien de 3,5 milliards de dollars en mesure de soutien rapide pour les travailleurs et les employeurs, et de nouvelles mesures d'assouplissement dans le cadre du mécanisme de crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Le secteur forestier du Canada appuie près de 200 000 travailleurs et est d'une importance vitale pour plus de 300 communautés dans l'ensemble du pays.

Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures ciblées de plus de 2,6 milliards de dollars pour aider le secteur forestier canadien à demeurer concurrentiel, durable et résilient, notamment en soutenant la transformation, la diversification des marchés, les travailleurs et les communautés.

Ce travail s'appuie sur le rapport final du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, qui a été créé dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada pour soutenir et transformer le secteur forestier.

Le rapport a été publié en même temps que des mesures nouvelles et élargies visant à faire progresser cette transformation, y compris près de 130 millions de dollars pour 56 projets du secteur forestier partout au pays.

Mercer Peace River produit de la pâte blanchie destinée au marché, utilisée dans la fabrication de papier tissu, d'emballages et de produits à base de cellulose. Cette entreprise emploie directement 360 personnes, soutient environ 3 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier de l'Alberta et contribue à environ 1,5 milliard de dollars dans l'économie régionale chaque année.

Les usines régionales de pâte à papier comme Mercer Peace River jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier en transformant d'importants volumes de bois franc résiduel provenant des scieries de la région, ce qui permet d'aider à réduire les coûts pour les exploitants du secteur forestier canadien.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]