Ces résultats reflètent bien l'idée répandue que l'investissement durable - aussi appelé investissement éthique ou investissement socialement responsable - rime avec concessions financières. Selon le sondage, la plupart des gens s'entendent sur l'importance du développement durable (73 %) et la nécessité de soutenir les entreprises qui déploient des efforts à ce titre (62 %). Cependant, moins du quart des personnes interrogées (23 %) indiquent être prêtes à payer davantage pour des produits de placement durable.

« Les résultats du sondage sont éclairants », déclare Rob Wesseling, président et chef de la direction chez Co-operators. « Même si les Canadiens et Canadiennes comprennent clairement l'importance de soutenir les initiatives de développement durable, les fausses idées sur leurs coûts en refroidissent beaucoup. Il est essentiel de renseigner la population, car il existe des solutions et des produits d'investissement qui contribuent à un avenir meilleur tout en offrant des rendements vraiment intéressants. En fait, la raison d'être des placements durables est de concilier la sécurité financière et le mieux-être social. »

« Quand on décide de faire des placements, il est important de disposer de l'information nécessaire pour que notre stratégie d'investissement concorde avec nos valeurs », explique Jessica Baker, première vice-présidente à la gestion de patrimoine au détail. Et il est encore plus important d'avoir accès à la bonne information. « L'idée qu'il faut payer davantage ou sacrifier la performance pour avoir un portefeuille d'investissement durable est tout simplement fausse », ajoute-t-elle. « Les frais et le rendement dépendent de la tolérance au risque et de la stratégie de placement de chaque personne. »

Certains fonds ESG ou durables offrent un rendement égal ou supérieur aux autres types de fonds. Quant au coût associé à ce type d'investissement, il varie selon la société de fonds, le portefeuille, la catégorie d'actifs et la structure de gestion - comme pour toute autre stratégie de placement.

« Peu importe où vous en êtes dans votre parcours financier, je vous encourage à utiliser les outils et les ressources à votre disposition pour comprendre comment atteindre vos objectifs financiers sans nuire aux prochaines générations. »

C'est le Mois de la littératie financière et Co-operators tient à souligner l'importance de l'éducation en matière d'épargne et d'investissement durable. Voici quelques conseils de Jessica Baker pour les personnes qui souhaitent utiliser une stratégie de placement durable, mais ne savent pas par où commencer :

Consultez les rapports sur la performance ESG et durable : Un grand nombre de sociétés publient sur leur site Web des rapports distincts sur le développement durable, ainsi que de l'information sur leur performance ESG (il est généralement possible de trouver cette information dans divers documents d'entreprise). Il est important de consulter ces renseignements pour vous assurer que les sociétés dans lesquelles vous investissez ou souhaitez investir partagent vos valeurs. Cherchez des fonds axés sur le développement durable : Si vous n'avez pas le temps de lire les rapports d'entreprise, vous pouvez simplement choisir des produits de placement qui vous donnent accès à des sociétés préapprouvées pour leur bilan exceptionnel sur le plan de la durabilité. Cela dit, pour vous assurer que les portefeuilles qui vous intéressent sont conformes à vos valeurs et à vos objectifs, il est toujours judicieux de regarder leur composition, le rendement passé et le ratio des frais de gestion (c.-à-d. le montant que les gestionnaires de placements prennent sur les rendements). Faites-vous conseiller par une personne qualifiée : Vous faites affaire avec une personne de confiance? Celle-ci peut vous aider à trouver le juste équilibre entre votre souhait d'investir dans des sociétés qui partagent vos valeurs de développement durable et votre besoin d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Si vous cherchez une représentante ou un représentant d'expérience dans votre région, visitez le site cooperators.ca.

À titre de coopérative de services financiers qui cherche à assurer la sécurité financière des Canadiens, des Canadiennes et de leurs collectivités, Co-operators croit fermement que l'investissement durable favorise la croissance du portefeuille à long terme. À la fin de 2022, près de 24 % (2,69 milliards de dollars) de notre portefeuille total était consacré à des investissements d'impact, une stratégie de placements institutionnels qui vise à la fois le bon rendement financier et le mieux-être social ou environnemental.

Le sondage national en ligne a été mené entre les 19 et 24 juillet 2023 auprès de 1 500 adultes résidant au Canada. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 59 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour de plus amples renseignements, visitez le site cooperators.ca.

