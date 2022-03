En effet, l'étude des sites très vastes et difficiles d'accès passe souvent par ce type d'interprétation. Les outils en intelligence artificielle sont alors de bons alliés pour comprendre ces images aéroportées et générer une pré-interprétation utile aux géologues. Il a été démontré que les réseaux de neurones utilisés en apprentissage profond sont des plus efficaces pour analyser des photographies ou des vidéos.

Financé par le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), en partenariat avec le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles (MERN), le projet servira à analyser toute l'information des images aéroportées pour faire des prédictions de la nature du sous-sol. Développés dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier II, ces algorithmes pourront servir de guides pour cibler les sites d'exploration minière.

Des réseaux de neurones en parallèle

Cette nouvelle approche de l'intelligence artificielle vise à entraîner, en parallèle, des réseaux de neurones traitant chacun un type de variable, telles les données aéromagnétiques ou électromagnétiques. À la fin du processus, un système combinera les prédictions de chaque réseau pour en arriver à une prédiction finale.

Pour ce projet de développement de réseaux, dont la première étape est déjà en cours, l'équipe du professeur Gloaguen peut compter sur les experts en intelligence artificielle appliquée au domaine minier. Elle collabore avec les professeurs Bernard Giroux et Pierre-Simon Ross, de l'INRS, Martin Blouin, de Geolearn (une jeune pousse de l'INRS), Jean-Philippe Paiement, de Mira Geoscience, Guy Desharnais, d'Osisko Gold Royalties et Antoine Caté, de SRK. Elle collabore également avec. L'équipe exploite les données de ces partenaires, en plus de recourir à la plateforme SIGÉOM, qui regroupe les informations géominières du Québec.

Actuellement, le chercheur postdoctoral Mojtaba Bavand Savadkoohi, dans l'équipe du professeur Gloaguen, travaille sur un réseau de neurones capables de mettre toutes les données à la même résolution. « Cette étape nous permettra d'utiliser des images acquises par satellite, par avion ou encore par hélicoptère. Les mettre en haute résolution est une phase essentielle, puisque les données ne sont pas standardisées », explique le professeur Gloaguen.

Au cours de la deuxième année du projet, l'équipe pourra monter une architecture de réseaux profonds, puis lui apprendre à reconnaître les données géophysiques, une étape qui s'étalera sur plusieurs mois. La troisième année aura pour objectif d'évaluer le potentiel de généralisation de l'algorithme. « Nous allons tester le système afin de voir s'il peut être généralisé au territoire québécois ou s'il doit passer par une phase d'apprentissage pour chaque région géologique », précise le chercheur.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Source : Audrey-Maude Vézin, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]