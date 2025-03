En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Les capacités numériques de Manuvie, qui englobent les améliorations propulsées par l'intelligence artificielle, devraient rapporter trois fois plus d'ici 2027 que les sommes investies pour cinq ans

TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que plus de 75 % de ses employés dans le monde utilisent l'intelligence artificielle générative au moyen de formations, d'expériences immersives et d'outils tels que ChatMFC, un assistant exclusif basé sur l'intelligence artificielle introduit en 2024. Manuvie investit activement dans de tels outils à l'usage de ses employés depuis l'introduction de cette technologie il y a près de dix ans.

En démocratisant l'accès aux solutions basées sur l'intelligence artificielle, l'entreprise permet à ses employés d'exploiter son potentiel pour améliorer l'efficacité de leur travail quotidien et stimuler l'innovation. L'intelligence artificielle fait partie intégrante du fonctionnement des équipes au sein de l'entreprise et dans différentes unités d'affaires partout dans le monde.

Une culture d'innovation et de démocratisation de l'intelligence artificielle

« L'intelligence artificielle transforme le monde et améliore notre façon de travailler, de créer et d'interagir, a déclaré Jodie Wallis, directrice mondiale de l'analyse à Manuvie. En fournissant à nos équipes des outils d'intelligence artificielle générative, nous leur permettons de travailler plus intelligemment et plus rapidement et d'avoir un impact plus grand. Nous avons doublé notre impact en diversifiant et en élargissant les solutions basées sur l'intelligence artificielle, en renforçant les plateformes de données et en pratiquant une gouvernance responsable de cette technologie. Les résultats prouvent que nos équipes y voient une réelle valeur. »

Manuvie a investi plusieurs milliards de dollars dans sa transformation numérique, se dotant notamment d'une plateforme de données infonuagique et plusieurs solutions propulsées par l'intelligence artificielle. À ce jour, l'entreprise a déployé :

L'outil propulsé par l'intelligence artificielle ChatMFC offert aux employés de Manuvie partout dans le monde qui automatise les tâches quotidiennes et permet de se concentrer sur un travail stratégique à plus forte valeur ajoutée.

offert aux employés de Manuvie partout dans le monde qui automatise les tâches quotidiennes et permet de se concentrer sur un travail stratégique à plus forte valeur ajoutée. Un programme de développement des compétences qui permet aux employés à tous les niveaux de l'entreprise de comprendre, d'expérimenter et d'appliquer l'intelligence artificielle efficacement.

Plus de 35 cas d'utilisation de l'intelligence artificielle générative au Canada , aux États‑Unis et en Asie à ce jour. Soixante-dix cas d'utilisation supplémentaires seront déployés d'ici la fin de 2025. Ces cas d'utilisation proviennent d'un bassin comptant plus de 400 solutions d'intelligence artificielle générative soumises par les employés.

, aux États‑Unis et en Asie à ce jour. Soixante-dix cas d'utilisation supplémentaires seront déployés d'ici la fin de 2025. Ces cas d'utilisation proviennent d'un bassin comptant plus de 400 solutions d'intelligence artificielle générative soumises par les employés. Une pépinière d'expertise comptant près de 200 scientifiques de données et ingénieurs en apprentissage automatique intégrés à l'organisation pour déployer les outils d'intelligence artificielle.

Évoluer de manière responsable : stratégie mondiale de Manuvie en matière d'intelligence artificielle

« L'intelligence artificielle améliore l'efficacité, alimente la croissance et renforce notre rentabilité à l'échelle mondiale, a déclaré Karen Leggett, Chef du marketing, Monde, Manuvie. En l'intégrant à nos activités, nous n'optimisons pas seulement les opérations : nous permettons à nos collègues de renforcer les relations avec nos clients, d'améliorer les connexions avec les conseillers et de débloquer de nouveaux flux de revenus. En tant qu'élément stratégique de notre succès à long terme, l'intelligence artificielle continuera d'être une pierre angulaire de la croissance responsable à Manuvie. »

L'engagement de Manuvie envers l'intelligence artificielle responsable garantit que les innovations répondent à des normes éthiques, de sécurité et de développement durable. Les principes d'intelligence artificielle responsable de l'entreprise guident la conception, le développement et le déploiement des solutions, ce qui renforce la confiance dans les applications d'intelligence artificielle et leur transparence.

Au-delà de ChatMFC, l'intelligence artificielle est intégrée aux interactions avec les clients, aux opérations et à la prise de décisions stratégiques. Ses utilisations comprennent :

De nouvelles façons de travailler : le nouvel outil de traduction propulsé par l'intelligence artificielle de Manuvie donne accès à des traductions en temps réel en libre-service dans neuf langues, augmentant l'efficacité et la rapidité de ce processus.

La croissance des revenus : l'outil d'aide à la vente, d'abord lancé à Singapour, fournit des informations personnalisées aux conseillers. Son expansion rapide à l'échelle mondiale, y compris aux experts-conseils, s'est étendue à plusieurs marchés mondiaux.

L'expérience client : les solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative prennent désormais en charge plus de 110 millions d'appels annuels, avec une nouvelle expansion prévue cette année. Déployée dans tous les centres d'information en Amérique du Nord et en cours de déploiement en Asie, la technologie améliore la vitesse de réponse, la précision et la qualité du service en fournissant aux agents des réponses instantanées, soutenues par des sources et des données fiables.

Le plan de déploiement de l'intelligence artificielle de Manuvie pour 2025 vise à approfondir les connaissances obtenues grâce à l'intelligence artificielle, à améliorer encore davantage les parcours des services personnalisés pour les clients et les conseillers, puis à investir dans des solutions responsables pouvant être déployées à grande échelle. En s'assurant que chaque employé puisse tirer parti de cette technologie dans son travail, Manuvie renforce sa position de leader dans le domaine des services financiers en matière d'adoption de l'intelligence artificielle.

Manuvie s'attend à ce que ses capacités numériques, y compris les améliorations activées par l'intelligence artificielle, rapportent trois fois plus d'ici 2027 que les sommes investies pour cinq ans, dont plus de 600 millions1 de dollars de bénéfices réalisés en 2024 grâce à nos initiatives numériques à l'échelle mondiale2.

______________________________________ 1 Les avantages de nos initiatives mondiales en matière de leadership numérique axé sur les clients incluent la réduction des dépenses, l'absorption de la croissance, des avantages à l'égard des produits d'exploitation (marges) et la croissance de la marge sur services contractuels des nouvelles affaires (assurance). 2 Rapport de gestion annuel 2024 de Manuvie : 2024 Annual MD&A Report - French

Pour en savoir plus sur les progrès de l'intelligence artificielle à Manuvie, visitez : https://www.manulife.com/fr/about/ai.html

Ce communiqué de presse a été en grande partie traduit par ChatMFC.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce document contient des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis concernant l'utilisation par Manuvie de ses capacités numériques, y compris les outils propulsés par l'intelligence artificielle, et les avantages attendus qu'elle s'attend à réaliser. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables, elles s'accompagnent de risques et d'incertitudes, et il ne faut pas s'y fier indûment. Certains facteurs ou hypothèses substantiels sont appliqués lors de la formulation de déclarations prévisionnelles et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou impliqués dans ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes incluent, sans s'y limiter, la conjoncture générale des affaires et de l'économie; la modification des lois et des règlements concernant l'utilisation des outils propulsés par l'intelligence artificielle; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer de futurs cas d'utilisation numériques; notre capacité à adapter les produits et services au marché en évolution; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et à nous protéger contre les réclamations au regard des droits de propriété intellectuelle. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes peuvent être trouvées dans nos rapports annuels et provisoires les plus récents et dans nos données fournies aux organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

Les déclarations prévisionnelles dans ce document sont, sauf indication contraire, en date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

