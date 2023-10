TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute), le ministère de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard et Santé Î.-P.-É. sont fiers d'annoncer que PrescripTIonMC, le service d'ordonnances électroniques du Canada, a été intégré au dossier médical électronique (DME) de la province. Cette réalisation marque une avancée importante dans la prestation des soins pour les habitants de l'Île.

PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace en reliant les prescripteurs en cabinet, comme des médecins et des infirmières praticiennes, à des pharmacies communautaires pour assurer la transmission électronique des ordonnances. En s'alliant au programme de DME de l'Île-du-Prince-Édouard, PrescripTIonMC a ouvert la voie à un écosystème de soins complet et intégré qui profitera à la fois aux patients, aux pharmacies et aux médecins. Environ 70 % des prescripteurs inscrits au programme de DME de l'Île-du-Prince-Édouard et plus de la moitié des pharmacies de la province ont déjà accédé à PrescripTIonMC, et d'autres utilisateurs s'ajouteront chaque mois à mesure que le déploiement se poursuit.

« Notre réseau de la santé est en pleine transformation, car nous cherchons des moyens créatifs et novateurs d'améliorer les processus et l'accès aux soins pour les patients. Grâce à l'intégration de PrescripTIonMC au DME provincial, nous pourrons mieux collaborer avec les pharmaciens communautaires et offrir ainsi les meilleurs soins possibles », souligne Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être.

Pendant la première phase, les prescripteurs pourront envoyer une nouvelle ordonnance électronique ou un renouvellement d'ordonnance électronique aux pharmacies à partir du DME provincial. Dans les phases subséquentes, PrescripTIonMC leur permettra de recevoir les demandes de renouvellement d'ordonnances des pharmacies et d'y répondre, d'envoyer des communications cliniques sécurisées et de recevoir des notifications sur le statut d'une ordonnance.

« Nous sommes ravis d'ajouter PrescripTIonMC à notre programme de DME en partenariat avec Inforoute. Cette solution novatrice va grandement améliorer les processus de prescription et les soins à l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui témoigne de notre volonté de moderniser la prestation des soins dans la province », explique le Dr Michael Gardam, directeur général, Santé Î.-P.-É.

« L'intégration de PrescripTIonMC au DME de l'Île-du-Prince-Édouard représente un moment phare dans notre engagement à offrir des solutions de pointe pour la prestation des soins. Bel exemple d'excellence dans le domaine de la santé, la collaboration entre Inforoute et Santé Î.-P.-É. promet d'améliorer les résultats pour le patient, d'optimiser les flux de tâches en pharmacie et de donner aux médecins les outils dont ils ont besoin », ajoute Jamie Bruce, vice-président exécutif, PrescripTIonMC.

