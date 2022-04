MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW/ - Vouée à consolider le leadership du Canada dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et la science des données, SCALE AI annonce des investissements de 24 millions $ en soutien à cinq projets novateurs en IA. Depuis le début de l'exercice 2021-2022, ce sont des investissements de près de 130 M$ qui ont déjà été annoncés, contribuant au développement de projets portés dans de nombreux secteurs de notre économie.

Ces investissements témoignent de l'impact significatif de l'utilisation des technologies de l'IA dans les activités des chaînes d'approvisionnement, tant au niveau de l'augmentation de la productivité que de la compétitivité des entreprises canadiennes, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Les industriels et experts de l'IA en témoigneront d'ailleurs lors de l'édition des Rencontres IA organisée par SCALE AI, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Forum IA Québec le 8 avril prochain, à Montréal, un événement offert en traduction simultanée.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, précise : « L'IA peut nous aider à résoudre certains des défis les plus complexes auxquels nous sommes confrontés, à créer de bons emplois et à améliorer la vie des Canadiens. Les projets annoncés aujourd'hui montrent comment les solutions d'IA de pointe peuvent renforcer les chaînes d'approvisionnement des entreprises dans l'ensemble de notre économie. Grâce à des investissements de plus de 24 millions de dollars, le gouvernement est fier d'appuyer SCALE AI et le rôle qu'elle joue pour permettre aux innovateurs canadiens de tirer profit des occasions que crée l'IA, au pays et à l'étranger. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, affirme : « Le Québec est déjà un leader mondial en intelligence artificielle grâce à sa recherche et à ses talents. Avec les projets industriels de SCALE AI, on met ce savoir à profit dans nos entreprises. C'est ce transfert qui va permettre d'augmenter la productivité dans plusieurs secteurs de notre économie et de créer de la richesse pour tous les Québécois. »

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, souligne : « Actuellement, SCALE AI soutient plus d'une quarantaine de projets industriels au Canada d'une valeur totale en investissement de près de 300 millions de dollars, dans les secteurs du commerce de détail au transport, en passant par la santé et l'énergie. Une fois qu'une entreprise se distingue dans une industrie en intégrant l'intelligence artificielle, elle incite les autres à faire la même chose. Ainsi, on voit un effet d'entraînement qui tire les entreprises vers le haut. L'IA est un véritable levier économique et social pour l'ensemble du Canada et nous sommes heureux de soutenir la transformation numérique d'entreprises d'ici, pour qu'elles puissent aussi rayonner ailleurs. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : « C'est déjà une réalité : l'intelligence artificielle est bien ancrée dans notre quotidien, propulse des organisations, accroît la productivité canadienne et ultimement, change des vies. Montréal abrite le cœur vibrant de l'écosystème de l'IA au Canada, un hub de classe mondial qui attire les meilleurs talents. Ces récents investissements démontrent que l'équipe de SCALE AI, véritable pôle d'investissement et d'innovation, est mobilisée pour poursuivre son travail de collaboration au sein de l'écosystème. »

Cinq projets représentant des investissements de plus 24 millions de dollars

→ Plateforme intelligente d'optimisation du rendement agricole Partenaires : Adastra, GoodLeaf Farms, University of Guelph, SunGro, Johnny's Selected Seeds Investissement de SCALE AI : 1 million $ Investissement total : 2,5 millions $ L'agriculture verticale est une solution permettant de cultiver des produits locaux toute l'année, et ce, entièrement à l'intérieur, sous des lampes LED en plusieurs couches empilées verticalement. L'objectif du projet est de permettre à Adastra et à GoodLeaf de développer conjointement une plateforme intelligente qui saisit les mesures opérationnelles de croissance et les données basées sur les images. Ces informations seront exploitées pour optimiser le rendement et la qualité des récoltes. Darren Edery, chef de la direction, Adastra North America : « Nous nous réjouissons de nous associer à Goodleaf Farms, le leader canadien de l'agriculture verticale, et d'avoir un impact concret sur l'écosystème agricole, les consommateurs, les détaillants et les partenaires du projet. Les partenaires en amont vont bénéficier des informations que ce projet créera pour pouvoir développer de meilleurs substrats et semences pour l'agriculture verticale. » → Prévision de la demande de vente au détail axée sur l'IA Partenaires : Bombardier Recreational Products, IVADO Labs, Performance NC, Motor Sports World, Energy Powersports Investissement de SCALE AI : 2,1 millions $ Investissement total : 4,4 millions $ Chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, BRP vend ses produits dans plus de 120 pays grâce à un réseau de concessionnaires et de distributeurs. Dans le cadre de son engagement à tirer pleinement parti de l'IA pour stimuler la croissance de l'entreprise, BRP cherche à renforcer ses processus de chaîne d'approvisionnement, en commençant par une meilleure prévision de la demande. Ce projet vise à développer des prédictions à l'aide d'algorithmes d'IA avancés, générant des données pour les décideurs clés et les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement chez BRP. Sandy Scullion, vice-président principal, Commercialisation et services mondiaux, BRP : « Avec ce projet axé sur l'IA, nous cherchons à améliorer nos capacités prédictives de la demande des clients, bonifiant ainsi l'efficacité et l'agilité au sein de notre chaîne d'approvisionnement. Notre objectif est de créer de la valeur pour nos concessionnaires ainsi que pour nos clients, en nous positionnant à l'avant-garde de la prise de décision alimentée par l'IA dans notre secteur. » → Modélisation prédictive et algorithmes d'optimisation dans le domaine des soins à domicile Partenaires : AlayaCare, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, Bien Chez Soi, Polytechnique Montréal Investissement de SCALE AI: 800K $ Investissement total : 1,7 million $ Alayacare met la technologie au service des professionnels de la santé pour améliorer les soins aux patients. Utilisant déjà l'IA pour faciliter la planification et la gestion des soins à domicile, Alayacare fait un pas de plus en utilisant la modélisation prédictive pour optimiser les horaires et les itinéraires et affecter les ressources humaines de manière efficace et rapide. Naomi Goldapple, chef d'AlayaLabs, AlayaCare: « Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, nous utilisons l'IA pour optimiser les ressources en personnel soignant, améliorer les résultats pour les patients et changer la façon dont les soins sont dispensés à domicile. Notre utilisation des données pour mieux organiser les quarts de travail en fonction de la zone géographique, des horaires et des compétences des soignants est unique : en fin de compte, nous offrons la prévisibilité et la rémunération, qui sont deux facteurs de motivation pour nos clients en première ligne des soins. » → Modèle de chaîne d'approvisionnement en IA axé sur la demande, du fournisseur au client Partenaires : London Drugs Limited, Deloitte, TAP, Sanctuary AI, Atlantia Investissement de SCALE AI: 3 millions $ Investissement total : 13,8 millions $ Dans le prolongement de sa transformation numérique, London Drugs Limited poursuit la modernisation de son infrastructure, de ses capacités de marchandisage de pointe, de ses processus de gestion des approvisionnements et de sa tarification. Le traitement des données par l'IA permet une meilleure prévision de la demande pour les fournisseurs tout en limitant les risques de pénurie ainsi que les pertes liées à des produits invendus ou improductifs. Cela diminue aussi certaines tâches méticuleuses et à forte intensité pour les équipes sur le terrain. Robert Bagatella, chef de la direction financière, London Drugs Limited: « L'objectif du projet est de mieux servir nos clients en améliorant les capacités technologiques de London Drugs et de nos opérations. Le volet de gestion des approvisionnements et des inventaires facilitera la collaboration fondée sur les données avec nos fournisseurs, alors que la prévision de la demande contribuera à rendre les décisions de réapprovisionnement plus fluides et plus rapides. L'intelligence d'affaires collectée sera essentielle dans les décisions relatives aux prix. Nous serons donc en mesure de mieux servir nos clients en veillant à ce que les produits et services qui doivent être livrés soient disponibles pour répondre à la demande. » → Plateforme CND basée sur l'IA pour améliorer la productivité dans la chaîne d'approvisionnement des produits en tôle d'acier Partenaires : InspecTech Analygas Group, Impact AI, QA Consultants, TWB Company, Magna International, Royal Military College of Canada Investissement de SCALE AI: 700K $ Investissement total : 2,1 millions $ InspecTech, Impact AI et QA Consultants développent un système de contrôle de qualité basé sur l'IA pour un environnement industriel. L'objectif de ce projet est de développer un modèle basé sur l'IA qui réduira les déchets et améliorera la productivité dans la chaîne d'approvisionnement des produits en tôle d'acier. Carmine Pizzurro, président, InspecTech: « La solution basée sur l'IA développée par Impact AI prendra les données du système de contrôle non destructif (CND) existant d'InspecTech et d'un capteur profilométrique laser. Elle utilisera ces données non seulement pour prédire si un défaut est présent, mais aussi pour classer le type de défaut présent et, pour certains types de défauts, effectuer des mesures sur leur taille physique. En d'autres mots, le processus de fabrication sera plus efficace et nos produits seront de meilleure qualité, au bénéfice de toute la chaîne de production. »

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

Supergrappe canadienne spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale.

Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

