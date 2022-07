L'instrument scientifique canadien sur Webb confirme la présence d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète

Une observation réalisée avec l'instrument canadien NIRISS (imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge) confirme sans ambigüité la présence de molécules d'eau dans l'atmosphère de WASP-96 b, une exoplanète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil située à quelque 1150 années-lumière. C'est le spectre de transmission dans l'infrarouge de l'atmosphère d'une exoplanète le plus détaillé obtenu à ce jour.

Le NIRISS a capté le spectre électromagnétique de la lumière stellaire qui a traversé l'atmosphère de cette géante gazeuse chaude. Les chercheurs peuvent tirer du spectre des renseignements importants, en particulier la présence possible de molécules essentielles à la vie comme l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'eau. Cette observation de WASP-96 b avec le NIRISS, un instrument très sensible, contient aussi des preuves de la présence de brume et de nuages : on pensait que l'atmosphère de cette planète en était dépourvue.

Le détecteur de guidage de précision (FGS) a été essentiel à la production de ces données et images extraordinaires puisqu'il maintient l'observatoire pointé fixement sur des étoiles-guides - alors qu'il est en mouvement - pendant de longues périodes. Du fait de sa fonction d'alignement ultraprécis de l'observatoire, le FGS servira à toutes les observations effectuées avec les instruments de Webb.

La mission du télescope spatial James Webb entre dans sa phase opérationnelle. Webb sera un outil exceptionnel pour les astronomes du Canada et du monde entier : il leur permettra d'étudier toutes les étapes de l'histoire du cosmos, de l'origine de l'Univers à la formation des étoiles, des galaxies et des planètes.

Grâce à la contribution et à l'expertise de l'Agence spatiale canadienne (ASC), des chercheurs canadiens seront parmi les premiers à avoir un accès privilégié à du temps d'observation, où ils pourront utiliser tous les instruments de cet observatoire spatial, le plus complexe et puissant jamais construit.

Faits en bref

WASP-96 b a été observée avec le NIRISS le 21 juin 2022.

La mission du télescope spatial James Webb est réalisée en collaboration par la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'ASC.

est réalisée en collaboration par la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'ASC. L'équipe scientifique canadienne de Webb est dirigée par le Pr René Doyon, chercheur principal, Université de Montréal, et par Chris Willott , Ph. D., scientifique en chef du projet, Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada .

, Ph. D., scientifique en chef du projet, Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du . Le module intégré du FGS/NIRISS a été construit et testé par Honeywell avec le soutien de scientifiques et d'ingénieurs de l'ASC, de l'Université de Montréal, de la NASA et du Space Telescope Science Institute.

Citation

« Ces premières images témoignent de la puissance de Webb et de la soif intarissable de l'humanité de connaissances toujours plus approfondies sur l'origine de l'Univers. Pendant des dizaines d'années, des scientifiques et des ingénieurs canadiens talentueux ont collaboré étroitement avec des collègues du monde entier pour accomplir ce tour de force. Et maintenant, nos astronomes de renommée mondiale s'apprêtent à faire des découvertes extraordinaires, à la fine pointe de la recherche sur les galaxies. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

