TORONTO, le 13 oct. 2023 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) investira un peu plus de 285 000 $ dans quatre organismes communautaires dans le cadre de son programme GEEK (Expertise croissante en évaluation et en application des connaissances) . Le programme GEEK fournit une expertise en matière d'évaluation, un soutien et un financement aux programmes et services communautaires pour la santé du cerveau et les personnes atteintes de troubles du cerveau.

Les participants GEEK 2023 de l'IOC sont :

Dancing with Parkinson's , afin d'étendre le programme par le biais de partenariats communautaires collaboratifs;





, afin d'étendre le programme par le biais de partenariats communautaires collaboratifs; Rare Dementia Support Canada , afin d'accroître et de maintenir la mise en œuvre du programme dans l'ensemble du pays;





, afin d'accroître et de maintenir la mise en œuvre du programme dans l'ensemble du pays; Timbres de Pâques Ontario , afin de développer le programme de financement d'équipement pour les enfants et les jeunes ayant un handicap physique; et





, afin de développer le programme de financement d'équipement pour les enfants et les jeunes ayant un handicap physique; et Canada Games Complex , afin d'évaluer et d'étendre son programme « Keep Moving » dans le nord de l' Ontario .

Le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC, a déclaré : « En renforçant la capacité des organismes communautaires à générer des preuves à l'aide de données d'évaluation solides, les programmes provinciaux peuvent mieux se situer dans les contextes de soins de santé et améliorer les soins communautaires. Et laissez-moi vous dire que cette formidable cohorte - Dancing with Parkinson's, Rare Dementia Support Canada, Timbres de Pâques Ontario, Canada Games Complex - est exactement ce qu'il faut pour y parvenir. »

Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, a déclaré : « Les programmes communautaires jouent un rôle essentiel dans le système de soins de notre province, car ils fournissent des services qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du cerveau, tels que la maladie de Parkinson et la démence. Notre gouvernement est fier de soutenir le programme GEEK de l'IOC, qui offre aux organismes locaux une expertise et un soutien précieux en matière d'évaluation, afin qu'ils puissent améliorer leurs programmes et mieux répondre aux besoins de nos amis, de nos voisins et des personnes qui nous sont chères. »

Depuis 2016, l'IOC a investi plus de 2 millions de dollars dans le renforcement des capacités d'évaluation de 16 organismes communautaires qui fournissent des programmes et des services aux personnes et aux familles touchées par des troubles du cerveau. En outre, collectivement, les équipes du programme GEEK ont formé et soutenu plus de 1 000 personnes, ont partagé ou présenté les connaissances acquises lors de la mise en œuvre de leurs programmes plus de 50 fois sous différentes formes, et ont obtenu près de 600 000 $ de financement supplémentaire.

CITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

« Depuis 2008, Dancing With Parkinson's offre des programmes de danse accessibles et fondés sur la recherche aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson à travers l'Ontario. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion, grâce au programme GEEK, d'évaluer notre premier cours en personne à l'extérieur de la province, offert en partenariat avec U-Turn Parkinson's à Winnipeg. Nous nous attendons à ce que les principaux enseignements tirés nous permettent de jeter les bases d'une croissance continue et d'une expansion à l'échelle du Canada. »

- Sarah Robichaud, fondatrice et directrice générale de Dancing With Parkinson's

« Timbres de Pâques Ontario se réjouit de cette occasion de partenariat, par le biais du programme GEEK de l'IOC, pour évaluer l'incidence de notre programme de financement de l'équipement et pour identifier et combler toute lacune importante. Grâce à cette évaluation, nous en apprendrons davantage sur les personnes qui ont recours au programme et sur les raisons pour lesquelles elles y ont recours, sur la pertinence de l'équipement pour répondre aux besoins et sur l'incidence au niveau de l'amélioration de la santé et de la qualité de vie. Nous utiliserons ces connaissances pour améliorer l'efficacité du programme et sa portée pour les enfants et les jeunes ayant des handicaps physiques et des troubles du cerveau, ainsi que pour leurs familles. »

- Steven Greenwood, directeur de la philanthropie, Timbres de Pâques Ontario

« Le partenariat avec l'IOC nous permet d'entreprendre une évaluation du programme Rare Dementia Support Canada afin d'orienter le développement actuel d'une nouvelle communauté de soutien pour les personnes touchées par une démence rare ou précoce. Les enseignements que nous en tirerons nous permettront également d'adapter davantage notre soutien à la diversité du Canada, tant sur le plan géographique qu'au niveau des populations. »

- Mary Patricia Sullivan, Ph. D., responsable de Rare Dementia Support Canada

« Notre partenariat avec l'IOC est essentiel au bien-être général et à la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurologiques dans le nord de l'Ontario. Ce partenariat permettra l'expansion de nos programmes actuels et de nos offres de soutien afin d'évaluer le plan le plus efficace pour assurer le succès des participants, quelle que soit la forme qu'il prend pour chacun d'entre eux. Sans ce financement, nous ne pourrions pas le faire et nous n'aurions pas non plus les ressources nécessaires pour renforcer nos capacités afin de continuer à avoir une incidence à long terme sur les personnes que nous servons. »

- Jessy Bogacki, superviseur de programme - Services de conditionnement physique, de bien-être et d'inclusion des adultes, ville de Thunder Bay, division des loisirs et de la culture Canada Games Complex

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation, au bénéfice des patients et de l'économie. L'approche de la « science d'équipe » de l'IOC favorise la recherche, la commercialisation et les soins liés au cerveau en mettant en relation les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie des personnes qui sont atteintes de troubles du cerveau. Financement assuré, en partie, par le gouvernement de l'Ontario. Visitez le site braininstitute.ca pour plus d'informations.

