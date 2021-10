L'institut National Des Mines Dépose Un Avis Aux Ministres De L'éducation Et De L'enseignement Supérieur Afin De Déployer Un Outil Pour Déterminer Les Besoins En Formation Relative Au Numérique Dans Les Établissements D'enseignement Du Québec

Ayant pour mandat de conseiller le gouvernement du Québec en matière d'éducation dans le secteur minier, l'Institut national des mines réalise un premier pas mesurable dans l'intégration du numérique dans les programmes d'études, et ce, tout en prenant en compte l'écosystème d'un programme qui comprend notamment la pédagogie, les outils utilisés ainsi que le leadership. Ainsi, les établissements sauront mieux répondre aux besoins de formation et de compétences nécessaires au virage numérique qui mène à l'industrie 4.0.

Recommandation : déployer cet outil de diagnostic dans les établissements d'enseignement volontaires

Dans cet avis, l'Institut recommande de déployer ce nouvel outil dans les établissements d'enseignement volontaires pour déterminer les besoins en formation relative au numérique des différentes catégories de personnel du secteur de l'éducation. Il recommande également que des travaux soient effectués pour permettre à ce personnel de développer ou de rehausser ses compétences numériques. Ainsi, les établissements d'enseignement pourront mieux cibler les compétences numériques à développer ou à perfectionner et déterminer avec plus de précisions les besoins numériques de la communauté éducative. « À ce moment-ci, quelques établissements d'enseignement du Québec ont déjà signifié leur intérêt afin d'utiliser l'outil dans un avenir rapproché pour l'ensemble de leurs programmes de formation. Pour les directions d'établissements du Québec, ce projet de recherche, effectué par l'Institut national des mines, est porteur de sens et leur permet d'avoir une vue d'ensemble numérique de leur organisation », a expliqué la présidente-directrice générale par intérim, Mme Sarah Tremblay.

L'outil permet de soutenir l'arrimage des compétences au virage 4.0, de diminuer les risques de décalage de la formation et de catalyser une transformation numérique holistique. D'ailleurs, l'outil de diagnostic numérique 4.0 proposé est cohérent avec les orientations 1, 2 et 3 du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023, avec la transition vers la mine 4.0 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, avec les orientations 2 et 3 du Plan d'action pour la main-d'œuvre 2018-2023 et avec les deux vecteurs d'accélération de la transformation numérique définis dans la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023.

Rappelons que c'est au printemps 2020 que l'Institut a élaboré ce nouvel outil qui a ensuite été testé sur deux programmes d'études, soit le DEP en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière et le DEC en Technologie minérale. Réalisé afin de soutenir les établissements d'enseignement dans leur transition numérique, cet outil a été conçu pour les formations professionnelles, collégiales et même universitaires, mais pourrait aussi être appliqué dès le primaire.

Réalisant son mandat de rôle-conseil auprès des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, respectivement M. Jean-François Roberge et Mme Danielle McCann, l'Institut national des mines est fier d'offrir des outils pour contribuer à l'actualisation de l'offre de formation au Québec. Il est désormais possible de consulter l'avis aux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur « Mesurer l'intégration du numérique dans les programmes d'études : déploiement d'un outil de diagnostic » sur le site Web de l'Institut.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Karine Lacroix, conseillère stratégique en communication |Institut national des mines, 819 825-4667, poste 2904, [email protected] | www.inmq.gouv.qc.ca

Liens connexes

http://www.inmq.gouv.qc.ca/