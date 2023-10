L'Institut national de santé publique du Québec soutient la santé publique depuis 25 ans!

QUÉBEC ET MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le 8 octobre 1998, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) voyait le jour. Le Québec se dotait ainsi d'un centre d'expertise unique afin d'appuyer le ministère de la Santé et des Services sociaux, les autorités régionales de santé publique et les établissements du réseau dans leurs décisions concernant ce domaine crucial.

Depuis, l'INSPQ a produit des milliers d'études dont l'influence perdure à ce jour. Il a assumé un rôle de premier plan pour soutenir la gestion de la santé publique au Québec, notamment pendant la période pandémique de COVID-19 qui a sévi à compter du premier trimestre de 2020.

« L'Institut national de santé publique du Québec rassemble des experts et des expertes de tous les horizons de la santé publique. Leurs travaux vont des aspects psychosociaux de la santé publique jusqu'aux racines des problèmes de santé physique ou à la toxicologie. L'Institut sait prendre à bras le corps les nouveaux défis dans son champ d'action. Par exemple, il se trouve à l'avant-garde de la réflexion sur l'impact des changements climatiques dans nos communautés », souligne le président-directeur général de l'Institut, Pierre-Gerlier Forest.

Au cours de la prochaine année, l'INSPQ marquera les plus grands jalons de son histoire. L'Institut tiendra des activités pour célébrer le dévouement de son personnel et l'engagement de ses partenaires, tout en rappelant à la population l'importance de la santé publique dans l'approche québécoise de la santé et du mieux-être.

Une nouvelle identité visuelle vient également ponctuer cet anniversaire. Déployée dès aujourd'hui, elle se déclinera dans toutes ses communications et sur toutes ses plateformes pendant les douze prochains mois.

Fort des compétences de ses 750 employées et employés, l'INSPQ contribue à la mise à jour des connaissances en santé publique. Il offre de l'expertise-conseil au milieu de la santé et des services sociaux. Il informe le public et il élabore des outils de prévention sur la santé et le bien-être de la population. De plus, il développe des programmes de formation et il participe aux travaux de recherche avec les milieux de l'enseignement universitaire. Enfin, il collabore avec les organismes de santé publique canadiens et internationaux. L'Institut gère le Laboratoire de santé publique et le Centre de toxicologie.

