L'Institut national de santé publique du Québec lance son Programme scientifique 2024-2029

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dévoile aujourd'hui son Programme scientifique 2024-2029. Il vise une meilleure préparation aux enjeux de santé publique émergents ou en croissance. Fruit d'une réflexion collective d'envergure menée par ses équipes, le document met à profit la complémentarité des multiples expertises de l'Institut. Ce regard sur l'avenir s'avère crucial pour les décideurs, les autorités de santé publique, les partenaires de la société civile et la population dans son ensemble.

Dans son programme, l'Institut identifie sept grandes tendances susceptibles d'entraîner des effets importants sur la santé de la population :

La progression des disparités sociales et économiques;

Le vieillissement de la population;

L'immigration et la diversification démographique;

Les changements climatiques;

L'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des menaces et urgences sanitaires;

Les changements sociaux associés à la transformation numérique;

L'évolution du monde du travail.

« La santé publique ne peut se soustraire aux grands mouvements scientifiques et techniques et aux tendances de toute nature qui caractérisent le monde d'aujourd'hui », déclare le président-directeur général de l'INSPQ, Pierre-Gerlier Forest. Les conséquences des changements climatiques, la crise des surdoses d'opioïdes ou l'émergence de la variole simienne constituent quelques exemples récents des nombreux enjeux de santé publique qui continueront d'occuper une place prépondérante dans la vie quotidienne.

Le programme propose aussi des orientations et des priorités de développement scientifique qui permettront à l'INSPQ de mieux suivre et de mieux comprendre les principaux enjeux pour la santé publique qui risquent de découler de ces tendances. Avec la complicité de ses partenaires, il souhaite concrétiser ces orientations et priorités dans sa programmation des prochaines années. « Les grandes tendances qui caractérisent le monde d'aujourd'hui soulèvent de nombreuses inquiétudes pour la santé publique de demain. Cependant, si nous pouvons anticiper les enjeux qu'elles poseront et nous préparer en conséquence, il est possible d'altérer le cours des choses. Nous pourrons intervenir dans l'intention de minimiser leurs effets négatifs pour la santé et de maximiser leurs retombées positives », estime le vice-président aux affaires scientifiques de l'INSPQ, Éric Litvak.

Avec la diffusion de son Programme scientifique 2024-2029, l'Institut répond à un de ses mandats, qui est d'informer la population au sujet des problèmes en émergence, de leurs déterminants et des moyens efficaces pour les prévenir.

