L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec célèbre le mérite étudiant à l'occasion du Gala Méritaq

LA POCATIÈRE, QC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le 24 avril dernier, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l'engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de La Pocatière, à l'occasion de son 25e Gala Méritaq. En présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, l'événement a récompensé 31 étudiants et étudiantes de toutes les régions du Québec.

« Peu importe le programme d'études dans lequel vous êtes inscrits, vous avez tous un point en commun : vous avez choisi de vous investir dans un secteur névralgique pour l'avenir de notre société. À La Pocatière, vous êtes dans le berceau de l'agriculture du Québec -- et vous y apportez déjà votre contribution. », a indiqué Mme Karine Mercier, directrice générale, de l'ITAQ.

Encore cette année, l'ITAQ a pu compter sur la générosité de 35 partenaires issus de tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire. 34 prix et bourses ont été remis en leur nom, représentant une somme de 23 250 $.

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

Les lauréats du 25e Gala Méritaq en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, ainsi que des membres de la direction de l'ITAQ.

Région Municipalité d'origine Nom et prénom Légende photo No photo Bas-Saint-Laurent N/A Thériault, Gabriel Gabriel Thériault, étudiant de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu du syndicat SPITAQ-CSN un prix de 750 $ pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. 34 Bas-Saint-Laurent Dégelis Dubé, Émilie Pour la meilleure intégration au programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, l'étudiante de 1re année Émilie Dubé a reçu un prix de 500 $ remis par La Financière agricole du Québec. 11 Bas-Saint-Laurent La Pocatière Kassi, Fabrice Étudiant de 2e année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Fabrice Kassi a obtenu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ a été remis par Exceldor coopérative. 19 Bas-Saint-Laurent La Pocatière Kouame, Abraham Abraham Kouame, étudiant en 1re année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté un prix de 500 $ de Développement économique La Pocatière pour la meilleure intégration dans son programme. 15 Bas-Saint-Laurent Rosemère Roberge, Mathieu Mathieu Roberge, étudiant en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté une bourse de 500 $ du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec pour souligner son engagement environnemental. Il a également remporté une bourse de 750 $ par l'Institut canadien de science et technologie alimentaires pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 28 et 33 Bas-Saint-Laurent Saint-Jean-de-Dieu Turcotte, Francis Francis Turcotte, étudiant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a remporté un prix de 1000 $ remis par le Motel le Martinet pour la meilleure performance scolaire en philosophie parmi tous les étudiants. 6 Bas-Saint-Laurent Saint-Joseph de Kamouraska Cloutier, Mégane Étudiante en Technologie des productions animales, Mégane Cloutier est lauréate du prix spécial engagement social. Ce prix, remis par Estrie-Richelieu, compagnie d'assurance, souligne l'implication d'un étudiant au sein de sa communauté, tout en maintenant un équilibre avec ses études. 1 Bas-Saint-Laurent St-Ulric Boulay, Julien Étudiant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Julien Boulay a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance. Il a reçu 750 $ remis par Fleuri-Cap Serres & centre jardin. *Julien était absent lors de la soirée. Laurence Labbé, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 31 Bas-Saint-Laurent St-Valérien-de-Rimouski Plourde, Jolyanne Jolyanne Plourde, étudiante de 3e année en Technologie des productions animales, a reçu 500 $ remis par Alfred Couture Ltée pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 21 Bas-St-Laurent Rimouski Cimon, Johanne Johanne Cimon, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu de l'Union des producteurs agricoles un prix de 750 $ pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. 29 Capitale-Nationale Beauport Dickie, Mia Étudiante de 2e année en Techniques équines, Mia Dickie a obtenu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ a été remis par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Alimentation Lebel. 18 Capitale-Nationale Sainte-Famille, Île d'Orléans Hébert, Maxence Maxence Hébert, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 750 $ remis par Sollio Groupe Coopératif pour la meilleure performance scolaire en éducation physique et à la santé parmi tous les étudiants. 9 Capitale-Nationale Ste-Famille Pichette, Mégane Étudiante de 2e année en Technologie des productions animales, Mégane Pichette a obtenu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ a été remis par Les Producteurs de bovins du Québec. 17 Centre-du-Québec Victoriaville Fortier, Catherine Catherine Fortier, une étudiante de 2e année en Techniques équines, a reçu le prix spécial Personnalité sportive de l'année remis par Lactanet. Ce prix est attribué à une ou un étudiant qui s'est distingué par son esprit sportif à travers une participation soutenue et régulière aux activités sportives de l'ITAQ, et ce sans négliger ses études. 10 Chaudière-Appalaches Saint-Elzéar Breton, Laurie Étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Laurie Breton a reçu 1000 $ de Financement agricole Canada pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 2 Chaudière-Appalaches Saint-François de la Rivière-du-Sud Guillemette, Diego Diego Guillemette du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu 500 $ de Promutuel du Lac au Fleuve pour l'engagement environnemental dont il fait preuve. 25 Chaudière-Appalaches Saint-Georges de Beauce Richter, Hannah Pour son engagement environnemental, Hannah Richter du programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu un prix de 500 $ remis par Berger. 27 Chaudière-Appalaches Saint-Georges de Beauce Roy, Océane Océane Roy, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 750 $ remis par Alimentation Lebel pour la meilleure performance scolaire en anglais parmi tous les étudiants. 8 Chaudière-Appalaches Saint-Janvier-de-Joly Soucy, Emy Émy Soucy du programme Technologie des productions animales a reçu 750 $ de Trouw Nutrition pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 30 Chaudière-Appalaches Saint-Lazare-de-Bellechasse Labbé, Laurence Laurence Labbé du programme Technologie des productions animales a remporté un prix de 1000 $ remis par Financement agricole Canada pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 3 Chaudière-Appalaches Saint-Raphaël de Bellechasse Beaudoin, Élie Pour souligner son engagement dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, Élie Beaudoin a remporté un prix de 500 $ remis par Les Industries Harnois. 16 Estrie Ascot Corner Proulx, Camille Pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, Camille Proulx, finissante du programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu un prix de 500 $ remis par Fleuri-Cap Serres & centre jardin. 22 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Maria Pelletier, Lyam Lyam Pelletier, étudiant de 1re année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu 500 $ de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent pour souligner la meilleure intégration dans son programme. *Lyam était absent lors de la soirée. Laurence Labbé, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 13 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Saint-Alphonse Cyr, Michaël Étudiant en Technologie des productions animales, Michaël Cyr a obtenu un prix pour souligner son engagement environnemental. Le prix de 500 $ a été remis par La Financière agricole du Québec. 26 Laurentides Blainville Bolduc, Amélie Étudiante en Techniques équines, Amélie Bolduc a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance. Elle a reçu 750 $ de la Fondation AGRIA. 32 Laurentides Mirabel Boutin-Coursol, Rose-Marie Rose-Marie Boutin-Coursol, étudiante de 1re année en Technologie des productions animales, a reçu 500 $ de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent pour souligner la meilleure intégration dans le programme. *Rose-Marie était absente lors de la soirée. Laurence Labbé, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 12 Laval Laval Payant, Érik Érik Payant, étudiant de 2e année en Techniques équines, a reçu 500 $ de l'Association des anciennes et des anciens de l'ITA, campus de La Pocatière pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 23 Mauricie Trois-Rivières Samson, Gabrielle Gabrielle Samson du programme Techniques équines a remporté un prix de 1000 $ remis par la Fondation de l'ITAQ pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année de son programme. 5 Montérégie Mont-Saint-Hilaire Ricard, Zélie Zélie Ricard s'est démarquée pour la meilleure intégration dans le programme de Techniques équines parmi les étudiants de 1re année. Elle a reçu un prix de 500 $ remis par Estrie-Richelieu, compagnie d'assurance. 14 Montérégie Salaberry-de-Valleyfield Loiselle, Justine Justine Loiselle, étudiante en 1re année en Techniques équines, s'est vu décerner le prix spécial Engagement parascolaire qui souligne l'engagement d'un étudiant dans un comité étudiant et l'implication de celui-ci dans les activités parascolaires. Une bourse de 1000 $ lui a généreusement été remise par la Fondation Jefo. 24 Saguenay-Lac-Saint-Jean Métabetchouan-Lac-À-La-Croix Garneau, Leslie Pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, Leslie Garneau, étudiante de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 500 $ remis par Financement agricole Canada. 20

