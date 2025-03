L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec annonce une hausse globale de 16,8 % des demandes d'admission pour la rentrée 2025 et propose deux soirées d'information sur certains programmes pour les admissions au 2e tour

LA POCATIÈRE, QC et SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est heureux d'annoncer une hausse globale de 16,8% du nombre de demandes d'admission pour la rentrée de l'automne 2025. Cela représente plus de cinq fois les demandes reçues à pareille date l'année dernière. Il faut dire que ces derniers mois, l'Institut a déployé de nombreux efforts afin d'accroître sa notoriété et sa visibilité.

Vue aérienne du campus de l'ITAQ à Saint-Hyacinthe (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Bien que la campagne publicitaire nationale, qui regroupait une foule de messages autant numériques que traditionnels, représente certainement un facteur contribuant à cette hausse, cela ne reflète qu'un indicateur parmi tant d'autres, souligne Madame Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ. Les effets de cette campagne se feront davantage sentir dans les prochaines années », précise-t-elle.

Aussi, d'autres activités ont également contribué à l'intérêt envers nos différents programmes, comme les journées Portes ouvertes et l'activité Étudiant d'un jour.

D'ailleurs, deux soirées d'information sont proposées afin d'aider les futurs étudiants et étudiantes en processus de changement de carrière ou qui veulent en savoir davantage afin de s'épanouir dans un nouveau domaine. Ces événements visent à présenter en détails les opportunités de formation technique offertes par l'ITAQ, tout en permettant aux participants de rencontrer les enseignants et d'explorer les installations renommées de l'Institut. C'est l'occasion idéale pour visiter nos campus.

Technologie de la production horticole agroenvironnementale (TPHA)

Le programme TPHA se démarque d'un campus à l'autre. À celui de La Pocatière, on met l'accent sur la production biologique. Tandis qu'à Saint-Hyacinthe, on mise sur un complexe serricole de haut niveau. Si vous avez une passion pour la production de fruits, légumes, fines herbes, arbres, arbustes, fleurs coupées et grandes cultures, c'est le moment de vous lancer.

Campus explorés lors de la soirée : La Pocatière et Saint-Hyacinthe

Date : mercredi 2 avril 2025, 18 h 30 (Saint-Hyacinthe)

Date : lundi 7 avril 2025, 18 h 30 (La Pocatière)

Inscrivez-vous ici : Soirée d'INFO : découvrez le programme TPHA! - ITAQ

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO)

Le programme PCHO du campus de Saint-Hyacinthe met l'accent sur l'aménagement du paysage et des espaces verts, la culture des plantes et l'environnement. Au cours de votre visite, vous découvrirez nos installations impressionnantes, dont le Pavillon horticole écoresponsable (certifié LEED Or) avec ses murs végétalisés. Vous vous entretiendrez avec nos enseignants passionnés et vous pourrez poser toutes vos questions sur notre programme, notamment la possibilité d'effectuer vos études en accéléré.

Campus exploré lors de la soirée : Saint-Hyacinthe

Date : mercredi 2 avril 2025, 18 h 30

Inscrivez-vous ici : Soirée d'INFO : découvrez le programme PCHO! - ITAQ

Admission du 2e tour, il n'est pas trop tard

L'ITAQ est en période d'admission pour la rentrée scolaire de l'automne 2025. Les personnes qui désirent entamer des études à l'ITAQ ont jusqu'au 23 avril pour soumettre leur dossier au www.sram.qc.ca pour le campus de Saint-Hyacinthe et le 1er mai au www.sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]