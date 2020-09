L'Institut de recherche d'Hydro-Québec : 50 ans d'innovation et aujourd'hui un atout majeur pour la transition énergétique

Aujourd'hui, l'IREQ est un institut de recherche de calibre mondial regroupant le Centre de Recherche d'Hydro-Québec et le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie à Varennes ainsi que le Laboratoire des technologies de l'énergie à Shawinigan. C'est une équipe de 500 experts qui travaillent sur toutes les facettes des activités d'Hydro-Québec, allant de la production d'électricité jusqu'à sa consommation. C'est plus de 150 familles de brevets. Selon le principe d'innovation ouverte qui les anime, ils cultivent les partenariats, notamment avec les entreprises avec une centaine d'ententes industrielles, les universités avec une trentaine d'ententes académiques, ainsi que les organismes gouvernementaux et les centres de recherche du Québec et d'ailleurs.

Une histoire riche en innovations

Tout au long de son histoire, l'IREQ a été à l'origine de nombreux projets de recherche d'importance et d'innovations qui ont marqué l'évolution non seulement d'Hydro-Québec, mais aussi des réseaux électriques à travers le monde. On peut penser :

à l'entretoise-amortisseuse, née en 1979 et commercialisée mondialement ;

à HYPERSIM, un simulateur de réseau unique au monde permettant notamment de réaliser des essais avant les mises en services de postes, de lignes à haute tension et d'autres équipements importants sur le réseau ;

au moteur-roue ayant mené à la création de TM4, aujourd'hui Dana TM4, le fabricant de moteurs électriques qui propulsent des autobus électriques au quatre coins du monde ;

à la robotique pour l'inspection des lignes, notamment au moyen des robots LineScout et LineRanger et du drone LineDrone ;

à la mise sur pied du consortium Ouranos, qui regroupe 250 scientifiques ayant pour objectif commun de développer les connaissances au sujet des changements climatiques susceptibles de survenir au Québec dans les prochaines décennies ;

à la création de systèmes de stockage de grande capacité, dont les premiers sont installés en conditions réelles d'exploitation à Hemmingford , à Quaqtaq , à Blainville et à Lac-Mégantic ;

, à , à et à Lac-Mégantic ; à nos recherches sur les batteries, dont la propriété intellectuelle est aujourd'hui protégée par une centaine de familles de brevets et utilisée dans une multitude d'appareils à travers le monde, allant des téléphones cellulaires jusqu'aux systèmes de stockage à grande capacité, en passant par les véhicules électriques

Au service de la transition énergétique

Les innovations développées durant la dernière décennie sont aujourd'hui déployées et mises à profit dans plusieurs projets de grande envergure qui nous rapprochent du réseau électrique de demain. Celui-ci sera fort différent de celui des cinquante dernières années. Il intégrera notamment des ressources énergétiques décentralisées, comme le solaire, l'éolien, le stockage d'énergie et même les véhicules électriques connectés au réseau au moyen de bornes de recharge bidirectionnelles. Il permettra une meilleure utilisation des ressources existantes en intégrant plus d'intelligence dans les appareils énergivores - une technologie déployée par la filiale Hilo - et une plus grande résilience des réseaux au niveau local, comme on l'expérimente dans le cadre du projet de microréseau à Lac-Mégantic. Le réseau de demain mettra à profit l'intelligence artificielle et les mégadonnées afin de pousser encore plus loin notre compréhension des habitudes de consommation, ce qui nous permettra de mieux anticiper les besoins changeants des Québécois et de nous y adapter.

Découvrez l'IREQ

Afin de marquer les 50 ans de l'IREQ, Hydro-Québec met aujourd'hui en ligne des contenus permettant au public de plonger dans l'histoire de ses innovations passées et futures. Vous pouvez maintenant :

Citations :

« L'innovation est au cœur de l'histoire d'Hydro-Québec depuis ses tout débuts. Avec le défi de la transition énergétique qui se pose devant nous et avec l'audace des équipes de l'IREQ, tous les éléments sont réunis afin que cette histoire d'innovation se poursuive encore longtemps. » - Sophie Brochu , pdg d'Hydro-Québec

« Le travail de l'Institut de recherche permet au Québec d'être reconnu comme un leader à l'échelle mondiale dans son domaine d'expertise. Ses travaux cadrent parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'effectuer une transition vers les énergies verte et d'électrifier notre économie » - Jonatan Julien , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Un centre de recherche deviendra une nécessité si on souhaite que l'Hydro-Québec demeure à l'avant-garde du progrès dans la science et la technique de l'électricité. » - Lionel Boulet , fondateur de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, le 15 juin 1965

