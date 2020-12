L'INRS se classe premier au Canada et au Québec en intensité de recherche

Intensité de recherche de l'INRS pour l'année 2018-2019 :

Membre du corps professoral : 482 500 $/professeur(e), 1 er rang au Canada et au Québec

rang au et au Québec Membre étudiant : 108 400 $/étudiant(e) aux cycles supérieurs, 1er rang au Canada et au Québec

« La communauté de l'INRS est très fière de ce classement qui fait ressortir le rôle clé de notre établissement universitaire dans l'avancement des connaissances et la formation d'une relève scientifique qualifiée. Je souligne l'excellence de la recherche réalisée par nos professeures et professeurs, nos étudiantes et étudiants et nos professionnelles et professionnels de recherche. Nos équipes innovent continuellement afin de relever les défis de la société », affirme Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Pour sa part, la directrice scientifique de l'INRS, Pascale Champagne, a souligné que les membres du corps professoral et les membres étudiants de l'INRS récoltent les plus hauts montants au Québec et au Canada pour le financement de leurs travaux. « En réalisant des recherches dans des domaines stratégiques, ils contribuent au développement économique, social et culturel du pays. »

Le palmarès considère aussi le financement par étudiante et étudiant aux cycles supérieurs. Il illustre à nouveau l'identité unique de l'INRS, qui arrive premier au pays en élaborant des projets de recherche menés dans un environnement de formation optimal aux cycles supérieurs.

Source : Research Infosource

