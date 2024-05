Paul Corkum, Morris Goodman et Pauline Marois se verront décerner des doctorats honoris causa par l'établissement de recherche.

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de sa collation des grades annuelle, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) décernera trois doctorats honorifiques à des personnalités québécoises et canadiennes reconnues pour leurs apports aux sciences et à la société.

Paul Corkum, Morris Goodman et Pauline Marois recevront un doctorat honorifique de l'INRS. (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Le professeur-chercheur Paul Corkum, le chef d'entreprise et philanthrope Morris Goodman, et la politicienne et militante Pauline Marois se feront remettre cette haute distinction par le président de l'Université du Québec, Alexandre Cloutier, et par le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau, le 11 mai prochain à Montréal.

« L'INRS se positionne pour le développement culturel, économique et social du Québec », expose Luc-Alain Giraldeau. « En lien direct avec notre mission, nous avons souhaité souligner l'implication de trois personnalités éminentes pour des valeurs chères à notre établissement : la rigueur scientifique, la curiosité, l'implication sociale et l'avancement de la santé et du bien-être de la population ».

Paul Corkum, découvrir et transmettre

Spécialiste international de la science ultrarapide, le professeur Paul Corkum a introduit un grand nombre de concepts essentiels à l'avancement du domaine de la physique. Il aura été le premier à démontrer qu'il est possible de générer des impulsions lasers attosecondes, et à les utiliser pour suivre en temps réel les dynamiques ultrarapides dans la matière. C'est ainsi qu'il a su créer et mesurer les impulsions les plus courtes au monde, une véritable révolution dans l'univers de la physique.

Le professeur Corkum a offert un soutien indéfectible à la création du Laboratoire de sources femtosecondes du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS, et a largement contribué à l'évolution et à la visibilité de cette infrastructure unique au Canada.

Véritable pédagogue, le professeur Corkum aura transformé la vie de nombreux membres étudiants au doctorat et au postdoctorat. Son enthousiasme contagieux pour la physique, son profond respect pour l'excellence scientifique et son éthique rigoureuse auront façonné le parcours de la relève qui a évolué auprès de lui.

À ces jeunes scientifiques, Paul Corkum aime à rappeler que « la science vous procurera une existence internationale, avec des amitiés aux quatre coins du monde. Vous verrez, presque de l'intérieur, certains des plus grands événements de l'humanité à travers le regard de vos amis scientifiques. Vous aurez également la possibilité de développer de nouvelles idées qui pourraient faire une différence dans la vie de nombreuses personnes. »

C'est donc sans conteste que le professeur Corkum s'est démarqué au sein de la communauté scientifique internationale grâce à sa contribution inestimable à la recherche. Ce doctorat honoris causa vient consacrer sa carrière dans son ensemble.

Morris Goodman, soigner et soutenir

En tant qu'entrepreneur de premier plan et pionnier de l'industrie canadienne des médicaments génériques, Morris Goodman a consacré sa carrière à cultiver la différence en matière de soins de santé dans le monde entier.

Déterminé à transformer l'industrie pharmaceutique canadienne grâce à l'innovation, à la recherche et au développement, Morris Goodman cofonde Pharmascience en 1983. La mission de l'entreprise : créer et commercialiser des médicaments génériques et abordables, pour toute la population.

En plus de son engagement entrepreneurial en faveur d'un domaine pharmaceutique accessible, ce scientifique et pharmacien de formation est un philanthrope passionné. En 2003, il crée avec son épouse la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman. Par le biais de cet organisme, le couple de philanthropes se donnera pour mission de soutenir la recherche scientifique et l'amélioration de la santé publique, de renforcer l'éducation et d'augmenter la qualité de vie de la collectivité.

Avec ces idéaux comme ligne directrice, Morris Goodman rappelle que « le succès se mesure au bonheur. Soyez heureux avec ce que vous avez, ce que vous accomplissez et ce à quoi vous aspirez. Et mettez un point d'honneur à cultiver la différence. »

Ce doctorat honorifique de l'INRS vient souligner la brillante carrière de Morris Goodman dans le secteur pharmaceutique et sa générosité envers la recherche en santé.

Pauline Marois, bâtir le Québec

Sa carrière politique exceptionnelle fait de Pauline Marois une pionnière et une grande bâtisseuse du Québec moderne. Première femme à occuper la fonction de première ministre du Québec, elle a développé des politiques sociales innovantes qui ont marqué jusqu'à aujourd'hui plusieurs générations de Québécoises et de Québécois.

« De tous les déterminants de la richesse des nations, l'histoire nous enseigne que le savoir est le plus fondamental », souligne Pauline Marois. « À cet égard, depuis sa naissance en 1969, dans la foulée du rapport Parent, l'INRS joue un rôle remarquable. La recherche et la transmission des savoirs sont au cœur de sa raison d'être. Tous ses artisans peuvent être fiers de cette institution à laquelle ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. ».

Au fil de ses engagements politiques, Pauline Marois se sera positionnée pour soutenir la cause des femmes, l'égalité et la collectivité. Profondément animée par le désir de faire rayonner le Québec dans toute son unicité, elle aura à cœur de promouvoir la langue française et de servir la population pour améliorer les conditions de vie de chacune et chacun.

Son engagement social et politique remarquable résonne avec la mission sociétale de l'INRS. Ce doctorat honoris causa reconnaît son apport considérable à la nation québécoise pendant trois décennies.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

