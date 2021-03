L'INRS et l'UQTR lancent une unité mixte de recherche sur les matériaux et les technologies pour la transition énergétique

TROIS-RIVIÈRES, QC et QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lancent une unité mixte de recherche (UMR) dans le secteur stratégique du développement de matériaux et de technologies avancés au service d'une économie décarbonée. La mise sur pied de l'UMR INRS-UQTR est rendue possible grâce à l'octroi d'un financement initial du gouvernement du Québec de trois millions de dollars.

L'INRS et l'UQTR ont entrepris, de concert, de mettre en place une UMR sur la thématique du développement de matériaux et de technologies avancés au service d'une économie décarbonée. L'UQTR est déjà très engagée dans le Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC) et possède une réputation internationale et des infrastructures majeures facilitant la transition énergétique. Les travaux effectués en ce sens à l'Institut de recherche en hydrogène (IRH) et à l'Institut d'innovations en écoproduits, écomatériaux et écoénergie (I2E3) en sont un bon exemple. Du côté de l'INRS, le Centre Énergie Matériaux Télécommunications, à Varennes, et le Centre Eau Terre Environnement, à Québec, regroupent l'une des plus grandes masses critiques de scientifiques spécialisés dans le développement de matériaux avancés et de technologies vertes, ainsi que des infrastructures de classe mondiale, uniques au pays. Forte d'une telle collaboration autour d'expertises pleinement complémentaires, cette UMR renforcera les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec en tant que pôles d'excellence dans le domaine de la transition énergétique, notamment en s'attaquant aux enjeux du stockage et de la conversion d'énergie et à la valorisation des gaz à effet de serre.

Le financement octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur permettra notamment la création de deux postes de professeures ou professeurs supplémentaires au Centre Énergie Matériaux Télécommunications et d'un poste supplémentaire au Centre Eau Terre Environnement de l'INRS. Ces professeurs travailleront au sein de l'UMR, dans les locaux de l'UQTR, à Trois-Rivières. L'UMR aura le mandat de réaliser de la recherche multidisciplinaire et des activités de formation aux 2e et 3e cycles.

« Cette nouvelle UMR consolidera un leadership national et international sur les matériaux et les technologies pour la transition énergétique. Elle permettra aussi d'assurer une relève scientifique en région dans un domaine prioritaire pour le Québec. Elle contribuera assurément au rayonnement accru de l'INRS et de l'UQTR sur tous les fronts », a déclaré le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

Pour Christian Blanchette, recteur de l'UQTR, « la création d'une telle UMR, qui permet de faire converger les expertises de pointe de l'INRS et de l'UQTR dans un domaine de recherche hautement prometteur pour le Québec, est une excellente nouvelle pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. En mettant au centre de sa programmation de recherche les enjeux liés à la transition énergétique et au développement d'une économie moins dépendante en carbone, cette UMR pave la voie à une recherche en partenariat de pointe, apte à répondre aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain ».

Pour plus de détails sur le projet : https://inrs.ca/la-recherche/unites-mixtes-de-recherche/

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'UQTR

Fondée en 1969, l'Université du Québec à Trois-Rivières offre plus de 300 programmes de formation aux trois cycles d'études. Elle accueille chaque année environ 14 500 étudiants, dont près de 75 % proviennent de l'extérieur de la Mauricie. Solidement ancrée dans son milieu, l'UQTR s'est également forgé une solide réputation dans les différentes régions qu'elle dessert grâce à son campus de Drummondville et à ses huit centres universitaires hors campus. Reconnue pour la diversité et le dynamisme de sa recherche, l'UQTR compte sur l'Institut de recherche sur l'hydrogène, l'Institut de recherche sur les PME, l'Institut d'innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies, ainsi que sur trois centres de recherche et une forte communauté de chercheurs regroupés dans une trentaine de départements.

