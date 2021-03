L'INRS et l'UQAR lancent une unité mixte de recherche sur la transformation numérique en appui au développement régional

RIMOUSKI, QC, QUÉBEC et VARENNE, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) lancent une unité mixte de recherche (UMR) sur la transformation numérique en appui au développement régional. La mise sur pied de l'UMR INRS-UQAR est rendue possible grâce à l'octroi d'un financement initial du gouvernement du Québec de trois millions de dollars.

L'INRS et UQAR mettent sur pied une UMR ayant pour objet la transformation numérique, soit la diversification et l'intégration des technologies numériques dans des secteurs d'activité variés.

L'INRS et l'UQAR mettent sur pied une UMR ayant pour objet la transformation numérique, soit la diversification et l'intégration des technologies numériques dans des secteurs d'activité variés - tels que l'éducation, la culture, les affaires, les technologies vertes, le manufacturier et la santé - afin de soutenir le développement, à la fois social, culturel et économique, des régions. À travers l'avancement et le transfert des connaissances ainsi que la formation d'une relève qualifiée, l'UMR INRS-UQAR contribuera à favoriser l'appropriation du numérique à l'échelle humaine et incidemment l'exploitation du potentiel et des opportunités qu'entraîne l'ère numérique pour le développement des collectivités régionales.

Le financement octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur permettra notamment la création de trois postes de professeures ou de professeurs supplémentaires à l'INRS. Ces professeurs travailleront au sein de l'UMR, dans les locaux de l'UQAR, au campus de Rimouski. L'UMR aura le mandat de réaliser de la recherche multidisciplinaire et des activités de formation aux 2e et 3e cycles.

« Nous tenons à remercier toutes les collaboratrices et les collaborateurs qui ont participé à la concrétisation de ce projet porteur pour le développement des collectivités régionales. Cette nouvelle UMR consolidera un leadership national et international en transformation numérique en appui au développement régional, en plus d'assurer une relève scientifique dans les régions à l'est de Québec dans un domaine stratégique et prioritaire pour la province. L'UMR contribuera assurément au rayonnement accru de nos universités respectives sur tous les fronts », a déclaré le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

« Cette initiative s'inscrit dans la tradition de collaboration de l'UQAR, à la fois avec d'autres universités, l'INRS dans le cas présent, ainsi qu'avec le milieu. À travers l'UMR, les travaux réalisés donneront une nouvelle impulsion au transfert et à l'appropriation de connaissances et de technologies, notamment pour les organisations des régions que nous desservons », affirme le recteur de l'UQAR, François Deschênes.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Avec ses campus à Lévis et à Rimouski, elle offre des programmes de formation à tous les cycles dans des disciplines variées à près de 6 600 étudiantes et étudiants et se distingue par l'accessibilité et la qualité de ses formations ainsi que par l'encadrement des étudiantes et des étudiants. L'UQAR est également présente en Beauce, dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques), dans la Baie-des-Chaleurs, à Gaspé, à Matane, à Baie-Comeau et aux Îles-de-la-Madeleine. Elle se démarque par son rayonnement en recherche autour de ses trois axes d'excellence que sont les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais aussi dans de nombreux domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales ainsi que de la santé.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

