L'INRS et l'UQAC lancent une unité mixte de recherche sur la santé durable

CHICOUTIMI, QC et LAVAL, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) lancent une unité mixte de recherche (UMR) en santé durable. La mise sur pied de l'UMR INRS-UQAC est rendue possible grâce à l'octroi d'un financement initial du gouvernement du Québec de trois millions de dollars.

L'INRS et l'UQAC créent une UMR dans le domaine de la santé durable, pour la prospérité collective face aux grands enjeux de société, principalement dans les domaines des déterminants génétiques et épigénétiques, ainsi que de la chimie thérapeutique. L'UQAC a récemment mis en place un Centre de recherche en santé durable qui se compose de deux thématiques dont l'une correspond à cette UMR. Pour sa part, l'INRS occupe une place importante dans l'écosystème de la recherche québécoise en santé avec son Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie à Laval. Avec l'ajout de trois membres du corps professoral de l'INRS dans ce domaine stratégique, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà reconnue comme pôle national de recherche en santé durable, entend consolider et bonifier le leadership du Québec dans ce domaine.

Le financement octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur permettra notamment la création de trois postes de professeures ou professeurs supplémentaires au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS. Ces professeurs travailleront au sein de l'UMR, dans les locaux de l'UQAC, à Chicoutimi. L'UMR aura le mandat de réaliser de la recherche multidisciplinaire et des activités de formation aux 2e et 3e cycles.

« Nous tenons à remercier l'ensemble des actrices et des acteurs qui ont étroitement collaboré à la réalisation de ce projet porteur. Cette nouvelle UMR consolidera un leadership national et international en santé durable tout en assurant une relève scientifique en région dans un domaine stratégique et prioritaire pour le Québec. Elle contribuera assurément au rayonnement accru de l'INRS et de l'UQAC sur tous les plans », a déclaré le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

Du côté de l'UQAC, le recteur par intérim, Ghislain Bourque explique que « l'UQAC tire une très grande fierté de ce partenariat avec l'INRS. Grâce à cette UMR, elle peut espérer le meilleur pour un leadership québécois dans le domaine de la santé durable. Un domaine qui, en faisant appel à plusieurs secteurs (génétique, sciences de la santé, sciences humaines et sociales, mathématiques-informatique), répond au besoin de la population et fournit un socle à la prospérité économique. En la circonstance, la venue de chercheur(e)s de l'INRS à l'UQAC renforcera notre capacité de recherche et d'encadrement d'étudiant(e)s aux cycles supérieurs. De plus, nous serons en mesure de multiplier nos interactions avec les milieux de pratique, ce, dans un continuum de recherche à forte valeur ajoutée, s'échelonnant du gène au médicament. Il va sans dire que c'est une excellente nouvelle pour l'UQAC ainsi que pour la région ».

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'UQAC

Créée en 1969, l'Université du Québec à Chicoutimi compte au sein de sa grande famille de diplômés plus de 58 000 personnes. Chaque année, elle accueille, sur son campus principal et dans ses centres d'études, 6 500 étudiantes et étudiants dont 1 000 sont issus d'une cinquantaine de pays. La compétence et l'expertise de ses professeures et professeurs, combinées à l'engagement de ses membres étudiants, permettent à l'UQAC d'assurer le développement de ses créneaux de recherche et de rayonner à travers le monde.

