QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Près de cent représentantes et représentants du milieu politique, académique et industriel se sont réunis dans le cadre du Forum stratégique : renforcer la souveraineté technologique du Canada en mobilisant l'écosystème d'innovation. Organisé conjointement par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) et le ministère de la Défense nationale, l'événement a permis de mettre en lumière les forces vives du Québec et du Canada en matière de recherche, d'innovation et de technologies de pointe.

L'INRS accueille l’écosystème industriel et académique pour renforcer la souveraineté technologique du Canada (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

La journée a rassemblé des partenaires stratégiques issus de différents secteurs. Certains des intervenants qui ont pris la parole incluent, par exemple :

Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC)

(RDDC) Regroupements sectoriels de recherche industrielle : le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés (PRIMA Québec), le Partenariat de recherche orientée en microélectronique, photonique et technologies de l'information (PROMPT) et le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM)

Organismes et entreprises en aérospatiale et robotique : le Centre d'excellence sur les drones, ARA Robotique, Laflamme Aéro et le Réseau SDG Innovation

Centres et plateformes de recherche industrielle : le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), Plateforme d'Innovation Numérique et Quantique (PINQ 2 ) et l'Institut national d'optique (INO)

) et l'Institut national d'optique (INO) Organisations spécialisées en intelligence artificielle : Confiance IA, Cognitive Group et Beslogic

Les panels et présentations ont permis de constater un consensus clair : la géopolitique changeante exige une nouvelle approche pour renforcer la souveraineté technologique du Canada.

Malgré des investissements massifs en technologies quantiques, en intelligence artificielle et en aérospatiale, l'interopérabilité des systèmes demeure un défi majeur. Le développement d'un pôle de recherche et d'innovation spécifiquement dédié à l'intégration des technologies et aux solutions à double-usage en sécurité et défense apparaît essentiel pour renforcer la souveraineté technologique du Canada.

« Cet événement illustre parfaitement la mission de l'INRS, qui est de répondre aux grands enjeux de société. En rassemblant des acteurs clés de l'écosystème d'innovation, nous démontrons que la collaboration entre les milieux académique, industriel et gouvernemental est indispensable pour bâtir une souveraineté technologique durable et adaptée à nos besoins nationaux », a déclaré Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Le Forum s'est conclu par une invitation à poursuivre le dialogue et à structurer une collaboration durable entre les acteurs gouvernementaux, académiques et industriels, dans le but de consolider les capacités technologiques du Canada et de mieux protéger ses citoyennes et citoyens.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

