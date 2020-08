« Removery est un lieu d'inclusion et d'autonomisation, et nous nous sommes engagés à éradiquer les sources de discrimination, d'injustice et de haine », a déclaré Tom Weber, PDG de Removery. « Grâce à INK-nitiative, nous offrons un outil important aux personnes qui veulent apporter de réels changements dans leur vie, inspirer d'autres gens et entrer avec assurance dans la voie de l'auto-réinvention positive. Et chaque client qui entreprend son parcours d'effacement de tatouage avec nous est un élément essentiel de INK-nitiative, offrant à quelqu'un d'autre le cadeau du renouvellement ».

INK-nitiative est une réinvention du programme INK, une initiative similaire développée par le prédécesseur de Removery, The Finery. INK (I Now Know) a aidé plus de 150 clients à enlever des tatouages qui étaient le résultat de l'endoctrinement de la culture carcérale, ainsi que les marquages au fer faits sur les victimes de la traite de personnes, et a connu un intérêt accru pour l'enlèvement des tatouages de haine au cours des derniers mois.

Terrance Lewis, qui a passé 21 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, s'est fait enlever ses tatouages grâce au programme INK. Il a fondé la Terrance Lewis Liberation Foundation pour défendre les personnes condamnées à tort et contester les fautes professionnelles de la police et des procureurs.

« Mes tatouages m'ont aidé à survivre en prison, mais quand je suis sorti, ils ne reflétaient pas qui je voulais être ni comment je voulais m'engager dans la vie », a déclaré M. Lewis. « En effaçant les cicatrices physiques de mon passé, j'ai fait table rase pour entamer le prochain chapitre de ma vie et de ma carrière, qui consiste maintenant à travailler à la réforme du système de justice pénale. Je suis éternellement reconnaissant ».

Christian Picciolini , un ancien extrémiste violent, est un défenseur de la paix, un auteur, un producteur et un orateur qui a fait enlever ses propres tatouages racistes, et maintenant il aide d'autres à surmonter la haine. Il dirige le Free Radicals Project, un réseau mondial de prévention et de désengagement de l'extrémisme et l'un des nombreux organismes aux vues similaires qui contribuent à promouvoir la nouvelle initiative.

« Un véritable désengagement de la haine et de l'extrémisme est un processus long et difficile qui exige une grande introspection, de nombreux changements et un travail acharné pour réparer la douleur et le mal causés », a déclaré M. Picciolini. « Se débarrasser de la haine physique sur son corps est une étape importante dans la construction d'une nouvelle vie enracinée dans l'amour. Free Radicals appuie avec enthousiasme Removery et son travail pour aider les anciens extrémistes à ouvrir leur propre voie pour créer un changement positif ».

L'inscription au programme est maintenant ouverte, et ceux qui satisfont aux critères ci-dessus peuvent CLIQUER ICI pour faire une demande. Les tatouages doivent être visibles sur les mains, le cou, le visage ou d'autres zones identifiables. Les candidats seront inscrits en fonction de notre capacité et doivent s'engager à suivre le traitement et le suivi.

Removery est ouvert et se conforme aux directives régionales COVID-19 dans 35 sites au Colorado, en Floride, en Géorgie, en Illinois, en Indiana, au Massachusetts, au Michigan, au Minnesota, au Missouri, à New York, en Ohio, en Pennsylvanie, au Tennessee, au Texas, en Utah, en Virginie et en Ontario (Canada). Soucieux d'assurer la santé et le bien-être de ses clients et de son personnel, Removery a mis en place les meilleurs protocoles de sécurité de l'industrie, conformément aux directives de l'OSHA pour les établissements de santé. Il s'agit notamment de l'obligation de porter un masque facial, de la mise à disposition d'ÉPI supplémentaire pour le personnel, du nettoyage et de la désinfection fréquents de toutes les surfaces et de tous les équipements, et de limites strictes quant au nombre de personnes dans le local.

Pour voir des photos avant-après, en savoir plus sur l'effacement des tatouages, ou pour planifier une consultation en personne ou virtuelle, visitez Removery.com.

À propos de Removery

Avec ses 35 sites en Amérique du Nord, Removery est le plus grand fournisseur spécialisé de services d'effacement de tatouages au monde. La société - un partenariat entre Eraser Clinic, Invisible Ink Tattoo Removers, The Finery, et Precision Laser - combine des décennies d'expérience et d'expertise collective et est uniquement pro-tatouage avec une forte appréciation pour l'art et l'histoire des tatouages comme véhicule d'expression de soi. Removery croit fermement qu'il n'y a ni honte ni stigmatisation - et en fait, un pouvoir profond - à changer un tatouage; ses spécialistes du laser comprennent que chacun a une histoire différente et une raison différente pour effacer ou décolorer ses tatouages. Ensemble, les spécialistes du laser de Removery ont réalisé plus de 200 000 traitements sûrs et efficaces pour l'élimination des tatouages au laser.

