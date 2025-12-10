DOHA, Qatar, 10 décembre 2025 /CNW/ - Partie intégrante de la programmation des Années de la culture, l'initiative Tasweer pour la photographie, organisée par les musées du Qatar en collaboration avec le programme L'art dans les ambassades du département d'État des États-Unis, a lancé un appel ouvert international pour l'exposition Under One Sky. Célébrant l'unité et l'esprit de partage de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, cette exposition photographique itinérante ouvrira ses portes au début de 2026 dans plusieurs ambassades du Qatar à Washington D.C., Ottawa et Mexico dans la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L'exposition Under One Sky est un hommage à l'amitié qui capte l'énergie, les liens émotionnels et les souvenirs inoubliables des passionnés de football du monde entier. À travers des photographies saisissantes et des témoignages personnels, elle met en lumière les valeurs universelles de joie, de gentillesse, d'hospitalité et de bienveillance qui ont réuni les gens par-delà les frontières pendant cette compétition historique.

Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, directrice adjointe des projets spéciaux de l'initiative Années de la culture et force motrice de l'exposition Under One Sky, a déclaré : « Ce projet salue l'esprit des amateurs de football, qui ont fait de la Coupe du Monde 2022 un moment de joie et d'unité. En partageant ces souvenirs, nous mettons à l'honneur la tradition d'accueil du pays organisateur, le Qatar, et nous continuons de promouvoir le dialogue culturel à travers le ballon rond. »

DÉTAILS DE L'APPEL OUVERT

Période de soumission : jusqu'au 11 janvier 2026 (clôture à 23 h 59, heure de Doha, UTC+03:00)

jusqu'au 11 janvier 2026 (clôture à 23 h 59, heure de Doha, UTC+03:00) Admissibilité : appel ouvert aux photographes du monde entier âgés de 18 ans et plus, à tous les niveaux d'expérience.

appel ouvert aux photographes du monde entier âgés de 18 ans et plus, à tous les niveaux d'expérience. Limite de soumission : une seule image par participant.

une seule image par participant. Format : JPEG ou TIFF, résolution minimale de 3 000 pixels (côté le plus long), de 3 à 8 Mo.

JPEG ou TIFF, résolution minimale de 3 000 pixels (côté le plus long), de 3 à 8 Mo. Lien de soumission : https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Tarif : gratuit

CATÉGORIES

Le Qatar vu de l'intérieur - Pour les candidats qui ont personnellement assisté à la compétition :

Le voyage - Expériences du voyage et de l'arrivée au Qatar. Le match - Excitation et enthousiasme au stade. Après le match - Célébrations et joie partagée après les rencontres.

En dehors du Qatar - Fêtes et traditions des passionnés de football dans le monde entier :

4. L'amour du football - Culture mondiale des enthousiastes du ballon rond, des zones qui leur sont réservées aux rassemblements à domicile, en passant par les célébrations de rue qui ont ponctué la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

PRIX ET SÉLECTION

Au total, de 50 à 70 images seront sélectionnées pour être exposées dans les trois pays hôtes. Les cinq meilleurs photographes de chaque catégorie recevront chacun un prix de 500 USD.

ÉVALUATION ET EXPOSITION

Les photographies envoyées seront examinées par un groupe de jurés experts, et les gagnants seront informés par courriel. L'exposition finale présentera une archive visuelle centrée sur les personnes, mettant en avant la culture mondiale des férus de football pour relier les souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ aux festivités mondiales autour des pays organisateurs de la Coupe du Monde 2026.

Les photographies peuvent être soumises en ligne : https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Des informations supplémentaires sur les critères d'évaluation et les lignes directrices pour la soumission sont disponibles à l'adresse suivante : https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

