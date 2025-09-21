Mené par le maestro Enrique Arturo Diemecke, le programme combine la passion rythmique de l'Amérique latine et le riche héritage tonal du monde arabe. Au Teatro Colón, souvent classé parmi les meilleures salles d'opéra au monde et célébré pour son acoustique, l'OPQ a apporté sa fusion unique des traditions symphoniques occidentales et de l'héritage musical du monde arabe à un public argentin de passionnés.

Le chef d'orchestre Diemecke a dirigé plus de 70 musiciens de l'OPQ dans un spectacle décrit à la fois comme « une expression déterminante » de la mission d'échange culturel de l'orchestre et comme « un puissant symbole de l'universalité de la musique ». Le moment a été particulièrement poignant en raison du précédent poste de Diemecke, qui était directeur général artistique du Teatro Colón de 2017 à 2022, marquant son premier retour sur les lieux.

Víctor Hugo Villena, célèbre virtuose du bandonéon argentin, a livré une interprétation émouvante de l'Aconcagua de Piazzolla, imprégnant la pièce d'une profondeur émotionnelle et d'un profond sentiment d'identité nationale.

Mettant en valeur l'engagement du Qatar à soutenir les compositeurs locaux, des œuvres de Dana Al Fardan et de Nasser Sahim, dont ce dernier est également directeur exécutif adjoint de l'OPQ, ont introduit des textures orchestrales imprégnées de grandeur cinématographique et ancrées dans les gammes traditionnelles du maqam du Golfe.

Kurt Meister, directeur exécutif de l'OPQ, a souligné la signification du spectacle : « Partager une scène avec le chef d'orchestre Diemecke et Virtuoso Villena dans une salle aussi emblématique que le Teatro Colón est un grand honneur et un symbole puissant de l'universalité de la musique ».

Gabriela Ricardes, ministre de la Culture de la Ville de Buenos Aires, a fait écho à ces sentiments, saluant la collaboration comme « une expression puissante de la diplomatie culturelle » et célébrant le Qatar comme un partenaire distingué de la saison culturelle de cette année.

Fondé en 2007 par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, l'OPQ réunit des musiciens de plus de 28 pays, dont beaucoup proviennent d'ensembles célèbres comme le New York Philharmonic et le BBC Symphony Orchestra.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776764/Years_of_Culture_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776765/A_Musical_Encounter_Sounds_of_Qatar_and_Argentina_in_Doha.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776766/QPO_Buenos_Aires__5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776767/QPO_Buenos_Aires__6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776768/QPO_Buenos_Aires__7.jpg

