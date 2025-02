De grandes expositions, des échanges de design et des voyages photographiques seront de retour pour divers programmes

DOHA, Qatar, 4 février 2025 /CNW/ - L'initiative Years of Culture du Qatar a annoncé que la République argentine et la République du Chili sont ses pays partenaires pour 2025, deux pays enrichis par le patrimoine arabe à travers des siècles de migration et d'échanges culturels, ainsi qu'un enthousiasme commun pour le sport. Les partenariats de 2025 mettront en valeur des influences communes - de la cuisine à la langue - tout en établissant de nouvelles collaborations dans les principaux domaines d'intérêt de l'initiative, soit la préservation de la culture, les industries créatives, le développement social et l'innovation.

Cet échange mondial annuel a été lancé il y a 13 ans par Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani pour renforcer les liens entre le Qatar et d'autres pays grâce à des partenariats culturels à long terme enracinés dans le respect et la compréhension mutuels. Les programmes présentés cette année comprennent des spectacles, des expositions, des événements sportifs et culinaires, des projets de photographie, des programmes de résidence, des voyages de bénévolat et plus encore.

Les anciens pays partenaires comprennent le Maroc (2024), l'Indonésie (2023) et la région de la MENASA, qui a été célébrée lors du 10e anniversaire de l'initiative et de la toute première Coupe du monde arabe de la FIFA en 2022.

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente d'Years of Culture, a déclaré : « Nous avons fondé Years of Culture en 2012 pour promouvoir le respect et la compréhension entre le Qatar et d'autres pays, cultiver les liens entre les peuples et encourager le dialogue grâce à des échanges culturels bilatéraux. Maintenant, en nous appuyant sur une base de succès, nous faisons passer l'initiative à un nouveau niveau en formant des partenariats avec deux nations dans une région du monde. « Nous accueillons l'Argentine et le Chili comme les premiers partenaires de cette nouvelle ère pour les années de culture 2025. »

« Depuis cinq décennies, les relations diplomatiques entre le Qatar et l'Argentine se caractérisent par le respect mutuel, l'expansion du commerce et les économies complémentaires, a déclaré Son Excellence l'ambassadeur argentin Guillermo Nicolás. Cette Année de la culture offre une plateforme unique pour approfondir ces liens en célébrant notre patrimoine artistique et en forgeant de nouveaux partenariats créatifs. « Nous sommes impatients de partager la culture et les traditions de l'Argentine tout en découvrant les diverses offres du Qatar. »

Son Excellence l'ambassadeur du Chili, Patricio Díaz Broughton, a fait remarquer que « l'esprit d'innovation du Chili a trouvé un écho à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de collaborations architecturales comme le prochain musée de l'art au Qatar, conçu par Alejandro Aravena, du Chili, ou de partenariats dans le domaine de l'énergie durable. Se joindre à l'Année de la culture du Qatar souligne notre engagement commun envers la créativité et le développement durable. « Nous sommes impatients d'échanger des idées et des traditions qui soulignent l'amitié entre nos nations. »

D'autres événements et célébrations communautaires seront annoncés tout au long de l'année. Pour obtenir des mises à jour, suivez Years of Culture sur les médias sociaux @YearsofCulture ou visitez le site Web à yearsofculture.qa.

SOURCE Years of Culture

