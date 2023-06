L'initiative intelliPort : des données satellitaires pour aider à surveiller et à protéger nos écosystèmes

LONGUEUIL, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les données d'observation de la Terre collectées par les satellites permettent de surveiller les différents écosystèmes de notre planète. Dans le cadre de l'initiative intelliPort, l'Agence spatiale canadienne collabore avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et l'Administration portuaire de Montréal (APM) pour développer des applications innovatrices faisant appel à des données satellitaires dans le contexte de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur. Grâce à ces applications, il devrait être possible de suivre l'évolution de différentes variables environnementales essentielles à la conservation de la biodiversité des habitats naturels pendant et après les travaux de construction du nouveau terminal de l'APM.

Mandaté par l'Agence spatiale canadienne, SPAC a attribué quatre contrats de recherche et de développement, d'une valeur totale de 4 M$, aux entreprises canadiennes suivantes : WSP Canada Inc., Hatfield Consultants LLP, Arctus Inc. et AECOM Consultants Inc.

L'initiative intelliPort favorisera le développement et l'adoption des meilleures pratiques de surveillance environnementale ainsi que la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques. L'utilisation des données d'observation de la Terre permettra de bonifier et de compléter les méthodes traditionnelles de surveillance et de suivi environnementaux adoptées sur le terrain.

En janvier 2022, le Canada a publié Ingénieux, résilient, prêt : Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite , qui présente comment le Canada profitera du point d'observation unique qu'offre l'espace pour lutter contre les changements climatiques et résoudre d'autres problèmes importants de notre époque.

a publié , qui présente comment le profitera du point d'observation unique qu'offre l'espace pour lutter contre les changements climatiques et résoudre d'autres problèmes importants de notre époque. L'initiative intelliPort appuie cette stratégie et s'inscrit dans l'initiative de financement utiliTerre de l'ASC visant à soutenir les organisations canadiennes dans le développement d'applications utilisant des données satellitaires pour résoudre des problèmes sur Terre.

Les solutions développées dans le cadre d'intelliPort fourniront des renseignements complémentaires au programme de suivi de variables environnementales des milieux aquatiques et terrestres mis en place par l'APM.

L'initiative intelliPort encourage les partenariats entre le secteur privé, le milieu universitaire, les organisations non gouvernementales et les organisations gouvernementales.

En mars 2021, l'APM a reçu une déclaration de décision d'Environnement et Changement climatique Canada lui permettant d'aller de l'avant avec son projet d'expansion à Contrecœur moyennant une série de conditions, dont le recours à un programme de suivi environnemental faisant appel à des technologies d'observation de la Terre, comme intelliPort.

lui permettant d'aller de l'avant avec son projet d'expansion à Contrecœur moyennant une série de conditions, dont le recours à un programme de suivi environnemental faisant appel à des technologies d'observation de la Terre, comme intelliPort. L'initiative s'aligne également sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal adopté à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 2022, à Montréal. Dans ce cadre historique, le Canada s'est engagé à s'attaquer aux principaux facteurs du déclin de la biodiversité, comme la pollution et la surexploitation de la nature.

« Notre gouvernement est fier de constater que la Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite continue de porter ses fruits et qu'elle se traduise par un véritable essor de l'innovation dans le secteur de l'observation de la Terre. Le travail de ces entreprises canadiennes qui se servent de données satellitaires pour créer des solutions innovatrices nous outillera mieux pour protéger notre biodiversité, en particulier surveiller les aspects environnementaux de l'expansion du Port de Montréal. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis de nombreuses années, l'Administration portuaire de Montréal met l'innovation à l'avant-plan pour répondre aux enjeux logistiques, protéger l'environnement et gagner en efficacité dans toutes ses activités. Je me montre enthousiaste à l'idée que notre projet majeur d'expansion de nos installations fera appel à des technologies modernes pour contribuer à un suivi environnemental exemplaire, en plus de servir de vitrine pour le recours aux technologies d'observation de la Terre dans le milieu maritime canadien. »

Martin Imbleau, président-directeur général, Administration portuaire de Montréal

« L'attribution de ces contrats de recherche et développement mettra à profit le savoir-faire de fournisseurs canadiens dans la conception de solutions technologiques novatrices et nous permettra d'appuyer nos partenaires dans la mise au point d'applications utilisant des données satellitaires ainsi que dans la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

