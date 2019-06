L'Initiative femmes de la Banque Scotia poursuit sa mission auprès des femmes entrepreneures

WATERLOO, ON, le 19 juin 2019 /CNW/ - L'Initiative femmes de la Banque ScotiaMC a tenu hier un troisième Atelier Un-Mentorship à l'intention des femmes entrepreneures et chefs d'entreprises, à Waterloo, en Ontario. Il s'agit du dernier atelier d'une série d'événements organisés dans le but d'offrir aux femmes d'affaires des occasions utiles de formation et de réseautage.

« La Banque Scotia a eu le plaisir d'accueillir plus de 50 femmes à notre Atelier Un-Mentorship », a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de l'Initiative femmes de la Banque Scotia. « Ces ateliers sont un élément essentiel de notre proposition de valeur aux dirigeantes d'entreprises. Les participantes y discutent des questions et des défis qui les concernent et ont l'occasion de réseauter et d'entendre des femmes et des membres du Conseil consultatif qui ont réussi dans leur domaine ».

Lancée en décembre 2018, l'Initiative femmes de la Banque ScotiaMC est un programme qui vise à soutenir les dirigeantes d'entreprises en leur donnant accès à du capital, à du mentorat et à de la formation. Ce programme permet aux participantes d'avoir accès à du financement et leur donne aussi l'occasion d'interagir avec des cadres supérieurs et de participer à des ateliers de formation sur des enjeux qui leur tiennent à cœur. Les Ateliers Un-Mentorship sont la principale composante du volet de formation. Deux ateliers ont eu lieu respectivement à Montréal (le 3 mai) et à Vancouver (le 15 mai). Le dernier Atelier Un-Mentorship 2019 d'une demi-journée se tiendra à Toronto, en septembre. En outre, des mini-ateliers auront lieu partout au Canada. Plus de 500 femmes ont participé à ces ateliers et leur rétroaction a été très positive et constructive.

À Waterloo, les participantes ont écouté Elaine Kunda, fondatrice et directrice associée de Disruption Ventures leur parler d'innovation et Barbara Orser, professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, de la gestion du capital social. Le tout s'est terminé par une table ronde en compagnie de Joan Fisk, présidente-directrice générale de Centraide - Collectivités de la région de Waterloo, Caitlin MacGregor, cofondatrice et présidente-directrice générale de Plum et Linda Knight, fondatrice et présidente-directrice générale de CarePartners.

« Nous voulons que la Banque Scotia soit le prêteur de prédilection des entreprises dirigées par des femmes. Nous nous sommes engagés à fournir un soutien efficace et adapté aux besoins des femmes entrepreneures pour les aider à atteindre de nouveaux sommets », a conclu Mme Riley.

Pour en savoir plus, consultez le site Web Initiative femmes de la Banque ScotiaMC au www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.

